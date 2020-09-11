Министерство образования и науки направило в областные государственные администрации письма с требованиями и рекомендациями по организации школьного питания. В частности, в ведомстве отметили, что за организацию питания в школе должны отвечать директор и основатель заведения.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства образования на науки.

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Так, в МОН отметили, что они начали получать жалобы об ухудшении качества школьного питания, в частности это касается завтраков, с которыми недавно был скандал.

"За организацию питания учащихся в период карантина и проверку качества продуктов отвечает непосредственно руководитель и основатель школы", – сообщили в ведомстве.

То есть все решения относительно питания учащихся в период карантина принимают руководитель и основатель школы. Так, они должны учесть особенности организации обучения в учебном заведении, количество учеников, способ организации питания и тому подобное.

В министерстве добавили, что обязательным этапом в организации питания является оценка качества продуктов по вкусу, запаху, цвету, консистенции, условиями хранения и тому подобное. Только после этого блюда могут подаваться детям.