Глава Рады ознакомился с работой учебных лабораторий Инновационного образовательного центра в детском лагере "Артек" на Киевщине. Он отметил, что такие методы важно использовать в различных учебных заведениях.

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По его словам, те наработки, которые есть в "Артеке", они будут пытаться внедрять в других школах.

Тем более фактически большая часть из них сейчас – в онлайне. И эту информацию можно использовать в любом населенном пункте, где есть интернет,

– отметил Разумков.

Глава ВР подчеркнул, что онлайн-уроки позволят улучшить качество обучения в сельской местности, где не всегда хватает учителей и технических средств.

"Надо внедрять онлайн-уроки, привлекать больше технических возможностей для того, чтобы уравнивать баланс между селом и городом", – сказал он.

Кроме того, Дмитрий Разумков надеется, что скоро ситуация с COVID-19 стабилизируется, и школьники вернутся к привычному посещению школ.

Сейчас в детском лагере продолжается тематическая смена "Образовательные инновации и технологии", участниками которой стали 750 детей льготных категорий со всей Украины.

К слову, сейчас школы во всех областях Украины благодаря улучшению эпидемической ситуации возобновили обучение для учеников. В каких городах дети вышли из дистанционного на очное обучение – читайте в материале.