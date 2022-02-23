Качество дистанционного обучения за последний год выросло: интересный отчет

Ученики и учителя в основном отмечают, что качество организации дистанционного обучения в школах в 2021 году выросло по сравнению с прошлым учебным годом.

О качестве дистанционного обучения сообщили в отчете главы ГСКО Руслана Гурака за 2021 год, который ссылается на соответствующие мониторинговые исследования.

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Учителя освоили дистанционные технологии

По его словам, учителя настойчиво работали над освоением дистанционных технологий, часто пользуясь коммуникационными программами, включая Zoom и Classroom (21%).

"Треть опрошенных учителей систематически использовали материалы, размещенные на платформе для дистанционного и смешанного обучения учеников "Всеукраинская школа онлайн", – отмечают в Государственной службе качества образования.

У учеников не было мотивации

В то же время, сохранять мотивацию во время дистанционного обучения было проблемой для многих детей. О том, что ученики неохотно занимаются во время дистанционного обучения, отметили 44% учителей.

Организация дистанционки улучшилась

Для некоторых учеников дистанционное обучение предоставило новые возможности, в частности:

работать больше в своем темпе;

делать перерывы, когда это необходимо, а не в установленное время;

находиться в комфортном пространстве, удовлетворяющем сенсорные потребности.

Результаты вычисления индекса удовлетворенности участников образовательного процесса указывают на то, что возникшие весной 2020 года с переходом на дистанционное обучение проблемы в 2021 году постепенно урегулировались,

– отмечают в Госслужбе.

Кстати, в Украине школы во многих городах провели несколько недель на дистанционном обучении. Но ситуация с коронавирусом стабилизировалась, поэтому в некоторых городах школьников вернули за парты.

В частности, с 21 февраля возобновили очную учебу в школах таких регионов: Одесса, Житомир, Черкассы, Полтава, Каменец-Подольский и Сумы. В Херсоне, Запорожье и Ужгороде дети до сих пор на дистанционке. Полный список городов – читайте по ссылке.