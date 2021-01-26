Качественное дошкольное образование в Украине: эксперты рассказали о ECERS-3 для педагогов
Во вторник, 26 января, состоялся вебинар для педагогов, на котором обсудили качественное образовательное пространство, меблирование для игры и обучения детей дошкольного возраста в соответствии с международной методикой ECERS-3.
Источник: пресслужба МОН
Это уже третий вебинар из серии "Качественное дошкольное образование", в котором принимают участие представители Украинского института развития образования и команды поддержки реформ Министерства образования и науки Украины.
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Вебинары созданные при поддержке ЮНИСЕФ Украина и проекта "Поддержка реформы дошкольного образования в Украине", а реализуются мероприятия в рамках программы "Демократическая школа" Всеукраинским фондом "Шаг за шагом" и Европейским центром имени Вергеланда.
Что известно о методике ECERS-3
ECERS-3 – это международная методика по оценке дошкольной образовательной среды, описанная в формате шкалы, которая содержит:
- 6 подшкал;
- 35 параметров;
- 468 индикаторов.
Оценивания в учреждениях дошкольного образования проводят сертифицированные эксперты, наблюдающие за взаимодействием детей в возрасте от 3 до 5 лет в течение 3 часов во время обычного дня в детском саду.
Учитывается организация комнат, расположение, меблирование, игрушки, взаимодействие детей между собой и с воспитателем, а также педагога с родителями.
Каждый из параметров оценивается от 1 (неудовлетворительно) до 7 (отлично), согласно индикаторам. Средний балл по подшкалам рассчитывается по всем оценкам параметров.
Что обсуждали на вебинаре
Спикеры подробно разобрали все параметры двух подшкал, которые могут помочь улучшить качество образовательного процесса в детских садах.
Основными темами третьего вебинара стали:
- подшкала "Пространство и меблирование", параметры и индикаторы, которые она содержит;
- подшкала "Повседневные практики личного ухода", –соответствующие параметры и индикаторы;
- практические советы для педагогов по применению ECERS-3 в образовательном процессе.
Видео с третьего вебинара можно посмотреть на странице МОН у Фейсбук.
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Практические советы по применению ECERS-3 для педагогов
Согласно ECERS-3, педагоги должны не только заниматься воспитанием и обучением детей дошкольного возраста, но и заботиться об эффективности, удобстве и доступности среды.
- Внутреннее пространство. Педагогам нужно обращать внимание на то, насколько удобно детям пользоваться инфраструктурой помещения. Следует учитывать, правильно ли разделены игровые и учебные зоны, какая высота порогов и какой ширины дверные проемы, не возникает ли у дошкольников труда в доступе к необходимым ресурсам учебно-воспитательного процесса.
- Достаточная мягкость. Необходимо обеспечить как можно меньше твердых поверхностей. Жесткие предметы интерьера и игрушки стоит минимизировать, заменив мягкими и безопасными.
- Игровое пространство. В каждой группе детского сада стоит создать отдельные ячейки деятельности. Они должны быть определены по интересам и иметь четкое назначение. Каждый тип игры требует достаточного игрового пространства.
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