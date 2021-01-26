Во вторник, 26 января, состоялся вебинар для педагогов, на котором обсудили качественное образовательное пространство, меблирование для игры и обучения детей дошкольного возраста в соответствии с международной методикой ECERS-3.

Источник: пресслужба МОН

Это уже третий вебинар из серии "Качественное дошкольное образование", в котором принимают участие представители Украинского института развития образования и команды поддержки реформ Министерства образования и науки Украины.

Интересно Что такое эмпатия: зачем учить ребенка сопереживать и понимать эмоции других

Вебинары созданные при поддержке ЮНИСЕФ Украина и проекта "Поддержка реформы дошкольного образования в Украине", а реализуются мероприятия в рамках программы "Демократическая школа" Всеукраинским фондом "Шаг за шагом" и Европейским центром имени Вергеланда.

Что известно о методике ECERS-3

ECERS-3 – это международная методика по оценке дошкольной образовательной среды, описанная в формате шкалы, которая содержит:

6 подшкал;

35 параметров;

468 индикаторов.

Оценивания в учреждениях дошкольного образования проводят сертифицированные эксперты, наблюдающие за взаимодействием детей в возрасте от 3 до 5 лет в течение 3 часов во время обычного дня в детском саду.

Учитывается организация комнат, расположение, меблирование, игрушки, взаимодействие детей между собой и с воспитателем, а также педагога с родителями.

Каждый из параметров оценивается от 1 (неудовлетворительно) до 7 (отлично), согласно индикаторам. Средний балл по подшкалам рассчитывается по всем оценкам параметров.

Что обсуждали на вебинаре

Спикеры подробно разобрали все параметры двух подшкал, которые могут помочь улучшить качество образовательного процесса в детских садах.

Основными темами третьего вебинара стали:

подшкала "Пространство и меблирование", параметры и индикаторы, которые она содержит;

подшкала "Повседневные практики личного ухода", –соответствующие параметры и индикаторы;

практические советы для педагогов по применению ECERS-3 в образовательном процессе.

Видео с третьего вебинара можно посмотреть на странице МОН у Фейсбук.

Интересно В Киеве меняется оплата за садик: за что теперь будут платить родители дошкольников

Практические советы по применению ECERS-3 для педагогов

Согласно ECERS-3, педагоги должны не только заниматься воспитанием и обучением детей дошкольного возраста, но и заботиться об эффективности, удобстве и доступности среды.

Внутреннее пространство. Педагогам нужно обращать внимание на то, насколько удобно детям пользоваться инфраструктурой помещения. Следует учитывать, правильно ли разделены игровые и учебные зоны, какая высота порогов и какой ширины дверные проемы, не возникает ли у дошкольников труда в доступе к необходимым ресурсам учебно-воспитательного процесса.

Достаточная мягкость. Необходимо обеспечить как можно меньше твердых поверхностей. Жесткие предметы интерьера и игрушки стоит минимизировать, заменив мягкими и безопасными.