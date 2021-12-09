В Кабмине предлагают повысить стипендию до 6,5 тысячи студентам с оккупированных территорий

Минреинтеграции предложило правительству повысить стипендию до 6 500 гривен всем студентам из оккупированных Россией Крыма и Донбасса, которые будут поступать на обучение в украинские университеты

Глава министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что ведомство предложило правительству поднять стипендии студентам с оккупированных территорий.

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Верещук надеется, что ее поддержат коллеги из правительства, а также премьер-министр и даже президент.

Стипендия должна быть повышена. Всем студентам, приехавшим с оккупированных территорий до 6,5 тысячи. То есть вдвое будет увеличена стипендия. Я искренне надеюсь, что это немного хотя бы поможет,

– заявила Верещук.

Минреинтеграции заметило уменьшение количества абитуриентов. "Незначительно, если говорить о Крыме, то всего на 60 меньше, чем в прошлом году, но это тоже основание считать, что нужно что-то делать и что-то менять", – добавила она.

К слову, в украинские вузы в 2021 году поступили более 2 тысяч студентов с оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. За последние 5 лет это количество выросло вдвое.

Чаще всего студенты с оккупированных территорий выбирали следующие специальности: правоведение, менеджмент, медицина и компьютерные науки. Самыми популярными университетами среди этих поступающих стали: