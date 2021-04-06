Министерство развития общин и территорий работает над тем, чтобы в 2021 году областные государственные администрации решили проблему с отсутствием уборных в помещениях школ.

Министр Алексей Чернышов заявил, что Минрегион уже обращал внимание на эту проблему в прошлом году.

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По его словам, главы облгосадминистраций работают над тем, чтобы благосостояние и комфорт наших детей, которые учатся в школах, были соответствующими.

В подавляющем большинстве школ эту проблему решили. Но это продолжает быть в фокусе нашего внимания, и там, где есть какие – то единичные случаи, - это будет обязательно исправлено,

– сказал Чернышев.

На вопрос, будет ли эта проблема полностью решена в этом году, он отметил, что Министерство делает все, чтобы прекратить эту позорную практику.

К слову, 1 января 2021 года вступил в силу новый санитарный регламент, который предусматривает, что в каждой школе должны быть внутренние санитарные зоны. В частности школы обязаны обустроить туалеты внутри заведений.