Кабмин Украины поддержал проект распоряжения, который предусматривает передачу 100 миллионов гривен на создание учебно-практических центров современного профессионального образования в 2020 году. Деньги на это выделят как субвенцию из государственного бюджета.

Соответствующее решение правительство приняло во время очередного заседания 26 августа, передает 24 канал.

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Премьер-министр Денис Шмигаль заверил, что на создание таких центров будет использована сумма в размере 100 миллионов гривен. Эти средства будут предоставляться государством в местные бюджеты.

По его словам, в большинстве учреждений профессионального (профессионально-технического) образования материальная база не обновлялась десятилетиями.

"И промышленность, и сельское хозяйство нуждаются в профессиональных рабочих. Важно воспитывать нашу молодежь, которая будет профессионально подготовленной и сможет получать достойную работу на украинских предприятиях", – добавил Шмигаль.

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сеогий Шкарлет заверил, что средства будут выделены тем учреждениям профобразования, которые предоставляли заявления в поддержку восстановления потенциала профтехнического образования в новом учебном году.

"Заявления поступили от 29 субъектов, из которых 21 – это областные бюджеты. Перечень городов был принят в апреле 2020 года", – заверил Шкарлет.

В проекте распоряжения говорится о том, что с 1 сентября 2020 года начнется пилотный проект для финансирования учреждений профессионального (профессионально-технического) образования. Участниками пилотного проекта являются Винницкая, Одесская и Сумская области.