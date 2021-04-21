Министр образования отметил, что речь идет о средствах, предусмотренных госбюджетом на 2021 год.

К теме В каких областях Украины ученики учатся дистанционно из-за карантина: перечень

Эта субвенция направляется на приобретение:

ноутбуков для учителей школ для организации дистанционного или смешанного обучения – в объеме 980 миллионов гривен;

средств защиты, необходимых для организации безопасности от коронавируса во время проведения основной и дополнительной сессий ВНО в 2021 году – в объеме 20 миллионов гривен.

Отметим, что приобретенные ноутбуки будут закрепляться за учебными кабинетами соответствующих школ и будут использоваться исключительно для организации обучения.

Так, если ученикам будет запрещено посещать школы, учителям будут выдавать ноутбуки на период действия карантина для надлежащей организации образовательного процесса.

А для организации противоэпидемических мероприятий во время проведения основной и дополнительной сессий ВНО МОН закупит за эту субвенцию:

дезинфекционные средства для обработки рук и кожи для участников ВНО, инструкторов, старших инструкторов, дежурных, ответственных за пункт тестирования и медицинских работников;

дезинфекционные средства для обработки поверхностей пунктов тестирования;

изоляционные медицинские одноразовые халаты и защитные щитки для инструкторов, старших инструкторов, дежурных и иных лиц.

Шкарлет отметил, что МОН сейчас уделяет большое внимание своевременной и всесторонней методической поддержке учителей с целью оперативного освоения ими новых цифровых навыков.

Министерство образования и науки стало координатором борьбы с последствиями пандемии коронавируса в образовательной сфере. Но те результаты, которых удалось достичь в виде организации слаженного процесса онлайн-обучения по всей стране, были бы невозможными без преданного труда педагогов, руководителей школ и родителей,

– написал министр.

К слову, ранее общины получили право использовать остатки образовательной субвенции 2020 года на закупку средств защиты, дезинфекторов и ремонт школьных столовых. В целом эти средства могут пойти на любые нужды школы.