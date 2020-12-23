Кабинет Министров уволил Андрея Витренко с должности заместителя Министра образования и науки Украины. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 23 декабря.

Сейчас причина увольнения неизвестна. Об этом сообщил нардеп Василий Мокан в фейсбуке.

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Известно, что Витренко стал депутатом Киевсовета от фракции "Слуга народа" и возглавил постоянную комиссию по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Что известно об Андрее Витренко

Андрей Витренко – доцент экономического факультета Киевского национального университета имени Шевченко и доктор экономических наук.

Студенты вуза сообщали, что после того, как истек срок контракта предыдущего ректора КНУ имени Шевченко Леонида Губерского, временно исполняющим обязанности ректора мог стать Андрей Витренко.

И студпарламент КНУ выступил против назначения и.о. ректора Витренко, поскольку, по их словам, он принимал участие в местных выборах и провел в вузы агитационное мероприятие партии "Слуга народа".

Заметим, что назначение главой МОН Сергея Шкарлета украинское общество восприняло крайне негативно. А 21 декабря в Киеве и Львове состоялся митинг против Шкарлета. Люди требуют отставки нового министра образования и науки.

Больше о скандалах, в которые попадал Сергей Шкарлет – читайте в материале 24 канала.