Правительство уволило заместителя Шкарлета: что о нем известно
Кабинет Министров уволил Андрея Витренко с должности заместителя Министра образования и науки Украины. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 23 декабря.
Сейчас причина увольнения неизвестна. Об этом сообщил нардеп Василий Мокан в фейсбуке.
Важно Студентам планируют платить премии, – Шкарлет
Известно, что Витренко стал депутатом Киевсовета от фракции "Слуга народа" и возглавил постоянную комиссию по вопросам бюджета и социально-экономического развития.
Что известно об Андрее Витренко
- Андрей Витренко – доцент экономического факультета Киевского национального университета имени Шевченко и доктор экономических наук.
- Студенты вуза сообщали, что после того, как истек срок контракта предыдущего ректора КНУ имени Шевченко Леонида Губерского, временно исполняющим обязанности ректора мог стать Андрей Витренко.
- И студпарламент КНУ выступил против назначения и.о. ректора Витренко, поскольку, по их словам, он принимал участие в местных выборах и провел в вузы агитационное мероприятие партии "Слуга народа".
Заметим, что назначение главой МОН Сергея Шкарлета украинское общество восприняло крайне негативно. А 21 декабря в Киеве и Львове состоялся митинг против Шкарлета. Люди требуют отставки нового министра образования и науки.
Источник: 24 канал
Поделиться новостью
Выбор редакции
-
Для развлечений и учебы: 5 причин, почему школьникам нужна собственная фотокамера23 декабря 2020 , 11:27
-
В школе на Сумщине установили "новогоднюю" стремянку18 декабря 2020 , 21:24
-
Главные новости 21 декабря: мутировавший коронавирус в Украине, борт с телом Кернеса в Харькове22 декабря 2020 , 08:00