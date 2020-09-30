Кабинет министров Украины утвердил стандарт базового среднего образования Новой украинской школы, который начнет действовать с 2022 года. Что он предусматривает – читайте в материале.

Соответствующее решение правительство приняло во время заседания 30 сентября, передает 24 канал.

Интересно МОН планирует проводить экзамены в электронном формате: что известно

Государственный стандарт устанавливает требования к компетентности, которыми должны овладеть учащиеся средней школы (5-9 классов). Он применится с 21 сентября 2022 года. По новому стандарту начнут обучение те ученики, которые сейчас третьеклассниками Новой украинской школы и учиться по 12-летней программе.

В частности, к компетенциям, которыми должны обладать ученики, относятся следующие:

математическая компетентность (предполагает способность развивать и применять математическое мышление);

(предполагает способность развивать и применять математическое мышление); экологическая компетентность (предполагает осознание основы экологического природопользования, соблюдение правил природоохранного поведения);

(предполагает осознание основы экологического природопользования, соблюдение правил природоохранного поведения); информационно-коммуникационная компетентность;

культурная компетентность (предполагает способность к пониманию и уважению творческого способа выражения и передачи идей и смыслов в различных культурах);

свободное владение государственным языком;

способность общаться на родном и иностранных языках;

компетентности в области естественных наук, техники и технологий; инновационность;

обучение в течение жизни;

гражданские и социальные компетентности, связанные с идеями демократии, морали, справедливости, равенства, свободы, прав человека, благополучия и здорового образа жизни, нетерпимости к проявлениям коррупции и тому подобное;

финансовая грамотность.



Проект стандарта среднего образования / Фото "РБК-Украина"

Также стандарт уточняет принципы преподавания, виды оценки, необходимый объем материала и вариативность в распределении учебной нагрузки.

Интересно, что эти компетентности будут учтены до государственной итоговой аттестации учащихся. Вместо этого Министерство образования и науки должно разработать до 31 декабря 2020 года типовые образовательные программы для учащихся с целью внедрения стандарта базового среднего образования.

Будет ли выделены средства на этот стандарт среднего образования? По словам и.о. министра образования Сергея Шкарлета, на реформу Новой украинской школы увеличено финансирование. Чисто на бюджетную субвенцию НУШ на 2021 выделено 1,4 миллиарда гривен. "Однако принятие стандарта среднего образования является условием для выделения дополнительных средств на 2022 год", – добавил он.