Кабмин утвердил сроки и план мероприятий для запуска президентского университета
Источник:Министерство образования и науки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал создание президентского университета безопасности государства в Киеве. От идеи до завершения строительства пройдет менее 5 лет.
Чиновники утвердили план мероприятий, необходимых для строительства и запуска президентского университета. Он рассчитан до 2025 года.
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2021 год
До конца текущего года МОН совместно с Минэкономики должны подготовить концепцию научно-технологического парка со специальным правовым режимом. Именно он будет действовать при президентском университете.
2022 год
Будет происходить формирование администрации президентского университета и подготовка уставных документов. Уже в январе 2022 должны:
- сформировать перечень образовательно-научных направлений функционирования президентского университета;
- подготовить перечень учебно-научных лабораторий, планов их оснащения и составления смет.
Также в 2022 году должны:
- разработать условия привлечения специалистов на должности научных работников;
- сформировать правила проведения конкурса.
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2023 год
В 2023-м году первая очередь строительства университета должна быть завершена. Ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса и гостиницы для студентов и преподавателей запланирован до 1 октября 2023 года.
2024 – 2025 годы
Будет продолжаться строительство и ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей объектов учебно-лабораторного корпуса, гостиницы для студентов и преподавателей.Обратите внимание! Завершение строительства объектов президентского университета планируется в октябре 2025 года.
Так будет выглядеть президентский университет в Киеве / Скриншот с видео
Что известно о президентском университете
- Владимир Зеленский анонсировал в Украине открытие президентского университета. Новое учреждение высшего образования будет кардинально отличаться от существующих и уже устаревших.
- Обучение для лучших студентов будет бесплатным, но только с единственным условием – работать после его окончания нужно будет в Украине.
В программе президентского университета запланированы такие образовательные направления:
- информационные технологии,
- кибербезопасность,
- нанотехнологии,
- аэрокосмические технологии,
- международные коммуникации.