Чиновники утвердили план мероприятий, необходимых для строительства и запуска президентского университета. Он рассчитан до 2025 года.

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2021 год

До конца текущего года МОН совместно с Минэкономики должны подготовить концепцию научно-технологического парка со специальным правовым режимом. Именно он будет действовать при президентском университете.

2022 год

Будет происходить формирование администрации президентского университета и подготовка уставных документов. Уже в январе 2022 должны:

сформировать перечень образовательно-научных направлений функционирования президентского университета;

подготовить перечень учебно-научных лабораторий, планов их оснащения и составления смет.

Также в 2022 году должны:

разработать условия привлечения специалистов на должности научных работников;

сформировать правила проведения конкурса.

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2023 год

В 2023-м году первая очередь строительства университета должна быть завершена. Ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса и гостиницы для студентов и преподавателей запланирован до 1 октября 2023 года.

2024 – 2025 годы

Будет продолжаться строительство и ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей объектов учебно-лабораторного корпуса, гостиницы для студентов и преподавателей.

Обратите внимание! Завершение строительства объектов президентского университета планируется в октябре 2025 года.



Так будет выглядеть президентский университет в Киеве / Скриншот с видео

Что известно о президентском университете

Владимир Зеленский анонсировал в Украине открытие президентского университета. Новое учреждение высшего образования будет кардинально отличаться от существующих и уже устаревших.

и уже устаревших. Обучение для лучших студентов будет бесплатным, но только с единственным условием – работать после его окончания нужно будет в Украине.

В программе президентского университета запланированы такие образовательные направления: