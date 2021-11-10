Новая редакция положения существенно расширяет возможности учреждений специального образования для удовлетворения потребностей детей и оказания помощи учителям во время работы в инклюзивных и специальных классах.

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Что изменится

Психолого-педагогические и коррекционно-развивающие услуги в специальных школах смогут получать даже те дети, которые учатся в других заведениях или не учатся вообще.

или не учатся вообще. Также предусмотрена возможность консультирования родителям этих детей и обычным школам и садикам, в которых учатся дети с ООП.

Учащиеся с нарушениями интеллектуального развития могут получать профильное среднее образование в спецшколе. Для этого в заведении, при наличии соответствующей учебно-материальной базы, могут создавать 12 и 13 классы .

. Специальная школа может иметь в своем составе филиалы и пансион как структурные подразделения. Школы смогут предоставлять реабилитационные услуги на основании лицензии на осуществление хозяйственной деятельности (в том числе и на осуществление медицинской практики).

В классах для учащихся с умеренными нарушениями интеллектуального развития, с расстройствами аутистического спектра и в начальных классах для детей со слепотой и глухотой будут работать ассистент учителя и ассистент воспитателя группы продленного дня.

В положении теперь закреплено, что специальная школа является учреждением общего среднего образования, а не институциональным учреждением и подчиняется Министерству образования и науки.

Какие услуги появились в специальных школах

Интересно, что отныне в специальной школе могут проводить:

массаж;

аппаратную физиотерапию;

предоставлять услуги по ранней реабилитации для детей с инвалидностью дошкольного возраста;

занятия по лечебной физкультуре;

физической терапии;

ритмике;

социально-бытовому ориентированию;

ориентированию в пространстве.

Кроме того, в школе появилась возможность проведения занятий по коррекции и развитию психофизических функций с использованием элементов: кинезиотерапии, анималотерапии, арт-терапии, трудотерапии, эрготерапии, ароматерапии, монтессори-терапии и др.

Что могут ввести учебно-реабилитационные центры

В то же время учебно-реабилитационные центры теперь имеют право:

проводить для учителей школ, инклюзивно-ресурсных центров и родителей семинары, тренинги, стажировки, мероприятия по повышению профессионального мастерства и тому подобное;

создавать возможности для прохождения практики соискателями профессионального и высшего образования соответствующих специальностей;

обеспечивать обучение для лиц с особыми образовательными потребностями, не имеющих сложных нарушений развития, через создание отдельных классов.

К слову, в МОН сообщили, что на инклюзивном обучении в школах Украины находятся более 25 тысяч детей. Сейчас действуют более 18 тысяч инклюзивных классов. Также в девять раз увеличилось количество ассистентов учителей (теперь их более 19 тысяч).