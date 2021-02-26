Правительство обнародовало план мероприятий по реализации Концепции развития математического образования до 2027 года. Какие меры уже запланировали в Минобразования – читайте в материале.

По словам министра образования Сергея Шкарлета, сегодня в мире большое внимание уделяют изучению математики и инженерии.

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"Соответствие содержания обучения общественно-экономическим запросам государства должно быть основой новой философии естественно-математического образования", – отметил министр.

План развития STEM-образования

в течение 2021-2022 годов разработать учебные материалы и методические рекомендации для учителей по подготовке учеников к участию в исследовании PISA.

обновить стандарты высшего образования области знаний "Образование/Педагогика" по вопросам использования новейших педагогических подходов к преподаванию и оценке, методам и средствам обучения, которые способствуют развитию исследовательских компетенций.

до 2023 года разработать цикл видеолекций для учителей физики, математики и начальных классов по STEM-образованию, а также новое содержание STEM-образования для учеников.

План мероприятий также предусматривает:

проведение конференций, семинаров по вопросам использования новейших методик STEM-образования для педагогов, создание баз данных или интерактивных карт школ, внедряющих STEM-образование;

по вопросам использования новейших методик STEM-образования для педагогов, создание баз данных или интерактивных карт школ, внедряющих STEM-образование; проведение конкурсов, турниров, олимпиад , других интеллектуальных соревнований, летних школ, всеукраинских фестивалей науки;

, других интеллектуальных соревнований, летних школ, всеукраинских фестивалей науки; повышение квалификации учителей по вопросам использования новейших методик STEM-образования;

по вопросам использования новейших методик STEM-образования; создание новых STEM-центров и STEM-лабораторий , расширение направлений их деятельности, оснащение оборудованием естественно-математических кабинетов в школах;

, расширение направлений их деятельности, оснащение оборудованием естественно-математических кабинетов в школах; внедрение и поддержка кружков и секций научно-технического направления учреждений внешкольного образования;

научно-технического направления учреждений внешкольного образования; разработка и внедрение современных методик дистанционного обучения.

Что известно о развитии STEM-образования

Это система естественной и математической образовательных областей, которая имеет целью развитие личности через формирование компетенций, мировоззренческих позиций и жизненных ценностей.

Введение STEM-образования позволит учителям нагляднее объяснять необходимый материал, а ученикам поможет еще со школьной скамьи учиться критическому мышлению и удачно комбинировать полученные знания.

Согласно Концепции, учебные методики и программы STEM-образования будут направлены на формирование компетенций, актуальных на рынке труда. Это критическое, инженерное и алгоритмическое мышление, навыки обработки информации и анализа данных, цифровая грамотность, креативные качества и инновационность.