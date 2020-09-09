Кабинет Министров Украины утвердил новый перечень об обязательной информации, которая должна содержаться в документах о высшем образовании.

Об этом написал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в фейсбуке.

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По его словам, правительство приняло проект постановления "о документах о высшем образовании (научных степенях)", которым предлагается утвердить перечень обязательной информации, которая должна быть в документах о высшем образовании.

Мокан добавил, что этот документ также должен нормировать вопросы, связанные с выдачей дубликатов дипломов о высшем образовании.

Какая информация должна быть размещена в дипломе младшего бакалавра, бакалавра и магистра:

наименование документа о высшем образовании;

наименование учреждения высшего или высшего образования, выдавшего документ (в случае получения высшего образования в (территориально) обособленном подразделении учреждения высшего образования – наименование подразделения);

серия и регистрационный номер диплома, присваивается при проведении государственной регистрации в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, дата его выдачи;

имя и фамилия лица, которому присвоена степень;

год окончания обучения;

название образовательной программы, квалификация, состоящая из информации о полученной степени высшего образования, специальности, предметной специальности или специализации (в соответствии с сертификатом или решением об аккредитации) и профессиональной квалификации (в случае присвоения);

наименование органа, аккредитовавшего образовательную программу;

наименование должности, подпись, заверенная печатью, имя и фамилия руководителя или другого уполномоченного лица учреждения высшего, профессионального образования;

в случае необходимости – информация о легализации документа об образовании.

Кроме того, Кабмин принял проект постановления относительно профессионального художественного колледжа. Он определяет функции и особенности работы художественных колледжей и управления ими, механизм взаимодействия между участниками образовательного процесса.