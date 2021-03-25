Правительство приняло постановление, которым утвердило новые нормы и порядок питания в школах, детских садах и детских заведениях оздоровления и отдыха. В частности, предусматривается соответствующая калорийность блюд и меню для детей.

Да, в документе расписана калорийность завтрака, обеда и ужина по возрастным группам. К примеру, если ребенок съест только завтрак, она должна составлять 25-30% от суточной потребности. А для обеда соответствующая доля увеличивается до 35%.

К теме Новые правила питания в школах: чем запрещено кормить детей

Также указано, сколько в блюдах должно быть белков, жиров и углеводов.



Калорийность блюд и количество белков, которые должны потреблять ученики / Фото из постановления правительства

А основатели и руководители учебных заведений и детских заведений оздоровления и отдыха могут выбрать эффективную модель организации питания – кейтеринг, который должен соответствовать безопасности пищевых продуктов.

Отмечается, что в учебных заведениях продукты в столовых, буфетах и ​​торговых аппаратах должны быть без подсластителей, синтетических красителей и ароматизаторов, усилителей вкуса и аромата.

Кроме того, предусмотрено структуру питания, основанную на рекомендациях ВОЗ о принципах здорового питания, с учетом физиологических потребностей детей. Также установлено ограничение по продуктам, содержащим соль, сахар и жиры.

Добавим, что запрещено использовать в учебных заведениях снеки, мясные и рыбные продукты промышленного производства, кофе, сладкие газированные напитки.

Зато в ежедневном рационе учащихся должны быть следующие продукты: злаковые, овощи, фрукты, ягоды и молочные продукты.

К слову, с 1 января 2021 года детей в школах должны кормить по-новому, без вредной пищи.

Чем запрещено кормить детей в школах