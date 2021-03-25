Правительство утвердило новые нормы питания в школах, садиках и оздоровительных заведениях
Правительство приняло постановление, которым утвердило новые нормы и порядок питания в школах, детских садах и детских заведениях оздоровления и отдыха. В частности, предусматривается соответствующая калорийность блюд и меню для детей.
Источник:телеграм Алексея Гончаренко
Да, в документе расписана калорийность завтрака, обеда и ужина по возрастным группам. К примеру, если ребенок съест только завтрак, она должна составлять 25-30% от суточной потребности. А для обеда соответствующая доля увеличивается до 35%.
К теме Новые правила питания в школах: чем запрещено кормить детей
Также указано, сколько в блюдах должно быть белков, жиров и углеводов.
Калорийность блюд и количество белков, которые должны потреблять ученики / Фото из постановления правительства
А основатели и руководители учебных заведений и детских заведений оздоровления и отдыха могут выбрать эффективную модель организации питания – кейтеринг, который должен соответствовать безопасности пищевых продуктов.
Отмечается, что в учебных заведениях продукты в столовых, буфетах и торговых аппаратах должны быть без подсластителей, синтетических красителей и ароматизаторов, усилителей вкуса и аромата.
Кроме того, предусмотрено структуру питания, основанную на рекомендациях ВОЗ о принципах здорового питания, с учетом физиологических потребностей детей. Также установлено ограничение по продуктам, содержащим соль, сахар и жиры.
Добавим, что запрещено использовать в учебных заведениях снеки, мясные и рыбные продукты промышленного производства, кофе, сладкие газированные напитки.
Зато в ежедневном рационе учащихся должны быть следующие продукты: злаковые, овощи, фрукты, ягоды и молочные продукты.
К слову, с 1 января 2021 года детей в школах должны кормить по-новому, без вредной пищи.
Чем запрещено кормить детей в школах
- непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;
- непастеризованные соки, газированные напитки и кофе;
- продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;
- также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.
Поделиться новостью