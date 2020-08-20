Правительство утвердило формы договоров между поступающими и вузами касательно обучения
Кабинет Министров Украины принял постановление Об утверждении типовой формы договора об обучении в учреждении высшего образования и предоставлении образовательных услуг учреждением профобразования.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
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Что известно об этих договорах? Это соглашения, которые в 2020 году должен заключить каждый университет или колледж с поступающими, которых будут зачислять на бюджет или контракт. Такие договоры будут регулировать их отношения независимо от источника финансирования образования.
Отметим, что после подписания договора между вузом и студентом стороны должны соблюдать права и обязанности, которые в нем прописаны.
Зачем заключать договор с учебным заведением? С помощью договора стороны смогут обеспечить эффективное образовательное взаимодействие и защиту своих прав.
Когда надо заключить договор? Он заключается обязательно во время личного представления оригиналов документов в ЗВО. Если же документы поступающего были отправлены обычной или электронной почтой, то договор можно подписать не позднее 10 рабочих дней с даты начала обучения.
Известно, что учреждение высшего или высшего образования имеет следующие обязанности и права:
- обнародовать информацию о реализации своих прав и выполнении обязательств, устав и правила внутреннего распорядка и тому подобное;
- осуществлять образовательную деятельность в соответствии со стандартами образования;
- устанавливать формы обеспечения образовательного процесса;
- имеет право на проведение мероприятий на английском языке при условии владения им студентами.
При этом студенты со своей стороны обязаны:
- соблюдать Кодекс академической добропорядочности заведения;
- выполнять образовательную программу, индивидуальный план и достигать результатов в обучении;
- выполнять требования по охране труда, технике безопасности и безопасности жизнедеятельности, в том числе и противопожарной безопасности;
- информировать заведение в случае изменения персональных данных и тому подобное.
Добавим, что в этом году в условиях адаптивного карантина Кабмин разрешил вузам самостоятельно выбирать формат обучения для студентов с 1 сентября. В частности, образование может проводиться очно, дистанционно или в смешанной форме.
Так, начать занятия в университетах для курсов желательно в разные даты: для первокурсников – с 7 до 15 сентября; для студентов старших курсов – с 1 сентября; для магистров – с 11 до 15 сентября.