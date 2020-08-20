Кабинет Министров Украины принял постановление Об утверждении типовой формы договора об обучении в учреждении высшего образования и предоставлении образовательных услуг учреждением профобразования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

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Что известно об этих договорах? Это соглашения, которые в 2020 году должен заключить каждый университет или колледж с поступающими, которых будут зачислять на бюджет или контракт. Такие договоры будут регулировать их отношения независимо от источника финансирования образования.

Отметим, что после подписания договора между вузом и студентом стороны должны соблюдать права и обязанности, которые в нем прописаны.

Зачем заключать договор с учебным заведением? С помощью договора стороны смогут обеспечить эффективное образовательное взаимодействие и защиту своих прав.

Когда надо заключить договор? Он заключается обязательно во время личного представления оригиналов документов в ЗВО. Если же документы поступающего были отправлены обычной или электронной почтой, то договор можно подписать не позднее 10 рабочих дней с даты начала обучения.

Известно, что учреждение высшего или высшего образования имеет следующие обязанности и права:

обнародовать информацию о реализации своих прав и выполнении обязательств, устав и правила внутреннего распорядка и тому подобное;

осуществлять образовательную деятельность в соответствии со стандартами образования;

устанавливать формы обеспечения образовательного процесса;

имеет право на проведение мероприятий на английском языке при условии владения им студентами.

При этом студенты со своей стороны обязаны:

соблюдать Кодекс академической добропорядочности заведения;

выполнять образовательную программу, индивидуальный план и достигать результатов в обучении;

выполнять требования по охране труда, технике безопасности и безопасности жизнедеятельности, в том числе и противопожарной безопасности;

информировать заведение в случае изменения персональных данных и тому подобное.

Добавим, что в этом году в условиях адаптивного карантина Кабмин разрешил вузам самостоятельно выбирать формат обучения для студентов с 1 сентября. В частности, образование может проводиться очно, дистанционно или в смешанной форме.

Так, начать занятия в университетах для курсов желательно в разные даты: для первокурсников – с 7 до 15 сентября; для студентов старших курсов – с 1 сентября; для магистров – с 11 до 15 сентября.