Кабинет министров Украины согласовал предложение Министерства образования и науки на образование в Одессе двух новых университетов. Они появились путем реорганизации других вузов.

Об этом сообщил нардеп от ЕС Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Интересно В МОН хотят усилить влияние аттестата на поступление в вузы

Кабмин создал два университета:

Государственный университет "Одесская политехника"

В распоряжении говорится о том, что в МОН решили реорганизовать Одесский национальный политехнический университет и Севастопольский национальный технический университет путем присоединения их к вновь созданному ГУ "Одесская политехника".

Так, студенты, которые учились в вышеупомянутых реорганизованных университетах автоматически продолжат обучение в "Одесской политехнике".

Государственный университет интеллектуальных технологий и связи

Этот университет образовался так же – путем реорганизации Одесской Национальной академии связи им. А. С. Попова и Одесской государственной академии технического регулирования и качества. Студентов этих академий автоматически переведут в новообразованный вуз.

Добавим, что местные власти Одессы за собственный бюджет проведут тестирование всех иногородних студентов на наличие COVID-19 перед заселением в общежития. В этом году там будут проживать более 14 тысяч студентов из разных городов и сел Украины.