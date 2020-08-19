Кабмин создал два новых университета в Одессе: детали
Кабинет министров Украины согласовал предложение Министерства образования и науки на образование в Одессе двух новых университетов. Они появились путем реорганизации других вузов.
Об этом сообщил нардеп от ЕС Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
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Кабмин создал два университета:
- Государственный университет "Одесская политехника"
В распоряжении говорится о том, что в МОН решили реорганизовать Одесский национальный политехнический университет и Севастопольский национальный технический университет путем присоединения их к вновь созданному ГУ "Одесская политехника".
Так, студенты, которые учились в вышеупомянутых реорганизованных университетах автоматически продолжат обучение в "Одесской политехнике".
- Государственный университет интеллектуальных технологий и связи
Этот университет образовался так же – путем реорганизации Одесской Национальной академии связи им. А. С. Попова и Одесской государственной академии технического регулирования и качества. Студентов этих академий автоматически переведут в новообразованный вуз.
Добавим, что местные власти Одессы за собственный бюджет проведут тестирование всех иногородних студентов на наличие COVID-19 перед заселением в общежития. В этом году там будут проживать более 14 тысяч студентов из разных городов и сел Украины.