Кабинет Министров Украины принял изменения, которые позволяют абитуриентам и лицам, обучающимся в учебных заведениях, въезжать и выезжать из временно оккупированного Крыма без обязательной самоизоляции.

Об этих изменениях говорится на сайте правительства.

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Так, лица могут выехать из оккупированного Крыма, где они проживают, для поступления (подачи документов и тому подобное) в учреждения образования на подконтрольной территории Украины или для обучения в вузах.

Также были внесены изменения относительно самоизоляции лиц, пересекающих контрольные пункты выезда из оккупированного Крыма. Так, лица могут не идти на самоизоляцию, если они получили отрицательный результат тестирования на COVID-19.

Отметим, что глава правительства Денис Шмигаль сообщил, что высшие учебные заведения Украины могут сами определять, начинать ли им обучение с 1 сентября. Такие решения может принять ученый совет каждого вуза.