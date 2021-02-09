Правительство разрешило образовательные и профессиональные мероприятия, но с ограничениями
Правительство ослабило карантинные ограничения в Украине и разрешило проведение массовых образовательных и профессиональных мероприятий. Однако останутся некоторые ограничения.
Источник:Кабинет Министров Украины
Правительство внесло изменения в постановление об установлении карантина в Украине из-за пандемии COVID-19.
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В частности, Кабмин разрешил принимать посетителей в учреждения культуры и проводить там публичные научные, образовательные и профессиональные тематические мероприятия.
Какие ограничения оставили
Но только при одном условии – наполненность количества людей в залах должна составлять до 50% или из расчета 1 человек на 5 квадратных метров.
Размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади,
– уточнили в правительстве.
К слову, сейчас официально карантин правительство в Украине продлило до 28 февраля. Но его срок планируют продлить еще до 30 апреля. Но если эпидемическая ситуация будет улучшаться, то ограничения будут смягчать.
Какова ситуация с коронавирусом в УкраинеПо состоянию на 9 февраля в Украине обнаружили 1 миллион 249 тысяч 646 случаев коронавируса, из них 23 771 – летальные. Выздоровели более 1 миллиона 84 тысячи больных. За последние сутки в стране диагностировали 2 656 новых случаев коронавируса.
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