Правительство ослабило карантинные ограничения в Украине и разрешило проведение массовых образовательных и профессиональных мероприятий. Однако останутся некоторые ограничения.

Правительство внесло изменения в постановление об установлении карантина в Украине из-за пандемии COVID-19.

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В частности, Кабмин разрешил принимать посетителей в учреждения культуры и проводить там публичные научные, образовательные и профессиональные тематические мероприятия.

Какие ограничения оставили

Но только при одном условии – наполненность количества людей в залах должна составлять до 50% или из расчета 1 человек на 5 квадратных метров.

Размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади,

– уточнили в правительстве.

К слову, сейчас официально карантин правительство в Украине продлило до 28 февраля. Но его срок планируют продлить еще до 30 апреля. Но если эпидемическая ситуация будет улучшаться, то ограничения будут смягчать.