Соответствующие изменения в постановление правительства обнародовали на Правительственном портале.

К теме Правительство хочет использовать образовательную субвенцию на другие нужды

Согласно закону и по просьбе родителей учеников и учителей, остатки средств образовательной субвенции из государственного бюджета могут позволить использовать в 2021 году местным бюджетам.

На что могут пойти средства образовательной субвенции

Их планируют выделить на закупку товаров, работ и услуг, необходимых для организации безопасного обучения в школах.

Также разрешается использовать остатки средств образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на ремонт и приобретение оборудования для школьных столовых (пищеблоков).

Каждый основатель школы самостоятельно принимает решение, на что направить эти средства: доплаты учителям, закупку дополнительных автобусов, обеспечение интернетом, противопожарные меры, ремонт школы, а теперь – и на дезинфекторы и пищеблоки,

– говорится в сообщении правительства.

Отметим, что использовать остатки образовательной субвенции на закупку дезинфекторов стало возможным еще в прошлом году, когда депутаты, по инициативе МОН, внесли необходимые изменения в законодательство.

Кроме того, в 2020 году правительство дополнительно выделило на эти цели 540 миллионов гривен.