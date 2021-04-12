Кроме того, не смогут открыть филиалы заведения государства-оккупанта. На Правительственном портале уже обнародовали соответствующее постановление Кабмина.

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Какие вузы смогут открыть филиалы в Украине

Студенты в Украине смогут учиться в лучших университетах мира. Осуществление образовательной деятельности будет осуществляться на основании разрешения, которое будет выдавать МОН.

...лучшие мировые практики сферы высшего образования будут реализовываться и в украинских университетах,

– отметил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко.

Для получения разрешения учреждение высшего образования должно подать в МОН следующие документы про:

наличие лицензии и других документов разрешительного характера на осуществление образовательной деятельности в стране резидентства и документов об аккредитации (признании) образовательных программ;

опыт образования и деятельности территориально обособленных структурных подразделений за рубежом;

цель открытия и виды деятельности территориально обособленного структурного подразделения, деловые отношения с украинскими партнерами и перспективы развития сотрудничества;

месторасположение территориально обособленного структурного подразделения, которое планируется создать, и запланированное количество работников, в частности иностранных граждан, которые будут работать в территориально обособленном структурном подразделении;

характеристики образовательных программ, которые планируется реализовывать.

Иностранное учреждение высшего образования при представлении документов должно входить в один из международных рейтингов:

QS World University Rankings,

The Times Higher Education World University Rankings,

Academic Ranking of World Universities – World Top 500 Universities

Условие – занимать при этом место не ниже 3000.

Российские вузы не смогут открыть филиалы

Не будет предоставляться разрешение на образование территориально обособленного структурного подразделения иностранного учреждения высшего образования, которое является: