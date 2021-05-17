Общий объем субвенции на развитие "Новой украинской школы" в следующем году составляет 1 421 334,9 гривны. Соответствующее решение 17 мая принял Кабинет Министров Украины.
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Министр образования Сергей Шкарлет сказал, что средства пойдут на закупку оснащения, в частности современной мебели для будущих первых классов, дидактических материалов, компьютерного оборудования и повышение квалификации учителей.
"Во время карантина особое значение приобретает компьютерное оборудование, которое помогает проводить обучение с помощью дистанционных технологий. Поэтому часть средств субвенции предусмотрено для закупки компьютерного оборудования для начальных классов", – добавил он.
На что пойдут деньги из субвенции
Интересно, что с 1,42 миллиарда гривен более половины (1,21 миллиарда гривен) пойдет на закупку:
- средств обучения и оборудования, в частности компьютерного и современной мебели (для первых классов НУШ), для учебных кабинетов начальной школы – на сумму 986,3 миллиона гривен;
- компьютерного и мультимедийного оборудования, приспособлений для учебных кабинетов, средств обучения, в частности учебно-методической и учебной литературы, печатных тетрадей и т.д. – на сумму 35 миллионов гривен.
Какие навыки учителей будут совершенствовать
За счет 400 миллионов гривен расходов будет проведено супервизию (26 миллионов, что составляет 6,6%) и повышение квалификации педагогических работников (373 миллионов гривен, что составляет 93,4%).
Так, в государственных институтах последипломного педагогического образования будут совершенствовать профессиональные навыки учителей следующих категорий:
- учителя начальной школы (будущих 1-х классов);
- учителя школ, обеспечивающих реализацию нового Государственного стандарта базового среднего образования (в частности, пилотных учебных заведений)
- учителя, которые преподают один или несколько учебных предметов (интегрированных курсов) на румынском или венгерском языках, по направлению: формирование предметных компетенций на государственном языке;
- ассистенты учителей.
Также 271 миллионов гривен субвенции планируется выделить на оплату услуг по повышению квалификации учителей 5 – 11 (12) классов, заказчиками которых являются школы.
К слову, школы в Украине, согласно реформе НУШ, будут переформатироваться, и 10 – 12 классы – это будет профильное образование для учащихся. В частности, для учеников старших классов будут создаваться лицее.
Однако председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что учеников будут зачислять в 2021 году в старшую школу так же, как и в прошлом году.