Общий объем субвенции на развитие "Новой украинской школы" в следующем году составляет 1 421 334,9 гривны. Соответствующее решение 17 мая принял Кабинет Министров Украины.

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Министр образования Сергей Шкарлет сказал, что средства пойдут на закупку оснащения, в частности современной мебели для будущих первых классов, дидактических материалов, компьютерного оборудования и повышение квалификации учителей.

"Во время карантина особое значение приобретает компьютерное оборудование, которое помогает проводить обучение с помощью дистанционных технологий. Поэтому часть средств субвенции предусмотрено для закупки компьютерного оборудования для начальных классов", – добавил он.

На что пойдут деньги из субвенции

Интересно, что с 1,42 миллиарда гривен более половины (1,21 миллиарда гривен) пойдет на закупку:

средств обучения и оборудования, в частности компьютерного и современной мебели (для первых классов НУШ), для учебных кабинетов начальной школы – на сумму 986,3 миллиона гривен;

компьютерного и мультимедийного оборудования, приспособлений для учебных кабинетов, средств обучения, в частности учебно-методической и учебной литературы, печатных тетрадей и т.д. – на сумму 35 миллионов гривен.

Какие навыки учителей будут совершенствовать

За счет 400 миллионов гривен расходов будет проведено супервизию (26 миллионов, что составляет 6,6%) и повышение квалификации педагогических работников (373 миллионов гривен, что составляет 93,4%).

Так, в государственных институтах последипломного педагогического образования будут совершенствовать профессиональные навыки учителей следующих категорий:

учителя начальной школы (будущих 1-х классов);

учителя школ, обеспечивающих реализацию нового Государственного стандарта базового среднего образования (в частности, пилотных учебных заведений)

учителя, которые преподают один или несколько учебных предметов (интегрированных курсов) на румынском или венгерском языках, по направлению: формирование предметных компетенций на государственном языке;

ассистенты учителей.

Также 271 миллионов гривен субвенции планируется выделить на оплату услуг по повышению квалификации учителей 5 – 11 (12) классов, заказчиками которых являются школы.

К слову, школы в Украине, согласно реформе НУШ, будут переформатироваться, и 10 – 12 классы – это будет профильное образование для учащихся. В частности, для учеников старших классов будут создаваться лицее.

Однако председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что учеников будут зачислять в 2021 году в старшую школу так же, как и в прошлом году.