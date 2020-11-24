Кабинет министров Украины приостановил действие постановления №822 об оплате труда педагогов. Известно, что его отложили на год – до декабря 2021 года.

Согласно решению правительства, с постановлением внесли следующие изменения: в пункте 8 цифры "2021" заменить цифрами "2022". Об этом говорится на сайте КМУ.

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Также в схемах ставок зарплат, утвержденных указанным постановлением, в графе "Коэффициент определения должностного оклада в соотношении к прожиточному минимуму на 1 января календарного года" исключили подграф "2021".

Поэтому, таким решением Кабмин переносит действие постановления № 822 от 10 июля 2019 года.

Что известно о постановлении №822? Оно предусматривало с 1 января 2021 постепенно (до 2023 года) увеличить минимальный размер должностного оклада педагогов до уровня четырех прожиточных минимумов (один прожиточный минимум составит с 2021 – 2 393 гривны).

Добавим, что ранее в Министерстве образования и науки отметили, что отсрочка постановления № 822 никак не повлияет на условия оплаты труда педагогов. То есть учителям в течение 2021-таки поднимут зарплаты почти на 30%. Ведь соответствующие средства уже заложены в проекте госбюджета.

На сколько повысят выплаты педагогам в 2021 году – читайте по ссылке.