Правительство приостановило постановление о повышении зарплат педагогов до 2022 года
Кабинет министров Украины приостановил действие постановления №822 об оплате труда педагогов. Известно, что его отложили на год – до декабря 2021 года.
Согласно решению правительства, с постановлением внесли следующие изменения: в пункте 8 цифры "2021" заменить цифрами "2022". Об этом говорится на сайте КМУ.
Важно Не увольнять специалистов: ЕС во второй раз предупредил МОН о важности реформ
Также в схемах ставок зарплат, утвержденных указанным постановлением, в графе "Коэффициент определения должностного оклада в соотношении к прожиточному минимуму на 1 января календарного года" исключили подграф "2021".
Поэтому, таким решением Кабмин переносит действие постановления № 822 от 10 июля 2019 года.
Что известно о постановлении №822?Оно предусматривало с 1 января 2021 постепенно (до 2023 года) увеличить минимальный размер должностного оклада педагогов до уровня четырех прожиточных минимумов (один прожиточный минимум составит с 2021 – 2 393 гривны).
Добавим, что ранее в Министерстве образования и науки отметили, что отсрочка постановления № 822 никак не повлияет на условия оплаты труда педагогов. То есть учителям в течение 2021-таки поднимут зарплаты почти на 30%. Ведь соответствующие средства уже заложены в проекте госбюджета.
Поделиться новостью
-
Как выбрать качественный домашний принтер: рассказываем, на что обратить внимание при покупке1 октября , 12:16
-
Ситуация с коронавирусом в Киеве: сколько школ и садиков закрыли на карантин23 ноября , 12:35
-
Ребенок не хочет делать домашнее задание: какие причины и что делать родителям23 ноября , 13:27