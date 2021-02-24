Правительство приняло решение о реорганизации некоторых университетов: список
Правительство приняло решение о реорганизации учебных заведений. В частности, Национальную академию государственного управления при президенте присоединили к Киевскому университету Шевченко.
Источник:Министерство образования и науки Украины
Министр образования Сергей Шкарлет заверил, что в условиях децентрализации решили модернизировать сеть вузов и создать мощные и современные университеты с целью улучшения конкурентных возможностей получения качественного образования.
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Также реорганизация, по словам Шкарлета, улучшит уровень подготовки и повышения квалификации госслужащих и специалистов местного самоуправления.
К каким структурам присоединят вузы:
- Национальную академию государственного управления при президенте – к Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко;
- Днепропетровский региональный институт НАГУ – к Национальному техническому университету "Днепровская политехника";
- Львовский региональный институт НАГУ – к Национальному университету "Львовская политехника";
- Одесский региональный институт НАГУ – к Государственному университету "Одесская политехника";
- Харьковский региональный институт НАГУ – к Харьковскому национальному университету имени В. Н. Каразина.
Что будет со студентами? В МОН заверили, что студенты НАГУ и региональных институтов государственного управления будут продолжать обучение по выбранным специальностям и источникам финансирования.
Ранее Национальную академию государственного управления при президенте (вместе с Днепропетровским, Львовским, Одесским, Харьковским региональными институтами госуправления) передали в сферу управления Минобразования.
К слову, президент Владимир Зеленский подписал закон, который совершенствует процедуру избрания ректоров вузов. Согласно новым правилам, ввели второй тур выборов главы университета.
Главные изменения в законе о выборах ректоров:
- Если в выборах руководителя вуза приняли участие 2 или больше кандидатур и ни одна не набрала 50% голосов, то проводят второй тур выборов.
- Голосование во втором туре должны проводить на седьмой день между 2 людьми, которые в первом туре набрали больше всего голосов.
- Если выбранная по конкурсу кандидатура не прошла спецпроверку, то через неделю объявляют новый конкурс.
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