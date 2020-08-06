Кабинет Министров Украины принял Концепцию развития естественно-математического образования (STEM-образования). Ее реализация будет проходить до 2027 года и имеет целью развивать у учащихся критическое мышление и знания для решения реальных жизненных ситуаций.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 5 августа, передает МОН.

Интересно Новое меню и современные столовые: Кабмин одобрил реформу питания в школах

По словам и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета, внедрение STEM-образования позволит учителям нагляднее объяснять необходимый материал и поможет ученикам еще со школы учиться критическому мышлению и комбинировать полученные знания для решения реальных жизненных ситуаций. Он добавил, что они стремятся к популяризации научно-технических, математических и инженерных профессий, и это нужно развивать из полученных знаний в школе.

Зато Шмыгаль на заседании правительства заверил, что будет просить Шкарлета проработать вопрос, чтобы концепция получила свое практическое применение на всех звеньях в украинском пространстве. Потому что такой подход будет лучше сочетаться с реформированным школьным образованием.

"Сегодняшним решением мы фактически направим один миллиард гривен на обеспечение новой украинской школы. Предлагаем, чтобы эти средства могли использоваться на материально-техническое обеспечение новой украинской школы", – добавил Шмыгаль.

Что такое STEM-образование? STEM-образование (Science, Technology, Engineering and Mathematics) – это система образовательных областей, таких себе курсов или программ обучения, которая готовит учеников к успешному трудоустройству, к высшему образованию после школы. Она должна развить личности через формирование компетентностей мировоззренческих позиций и жизненных ценностей.

Что предполагает концепция развития STEM-образования

Согласно концепции, учебные методики и учебные программы STEM-образования будут направлены на формирование компетенций, которые актуальны на рынке труда. В частности, это критическое и алгоритмическое мышление, навыки обработки информации и анализа данных, цифровая грамотность, креативные качества и навыки коммуникации.

STEM-образование будет внедряться с учетом постоянного обновления содержания образования в соответствии с новыми достижениями науки и требованиями на рынке труда. Развитие STEM-образования может быть обеспечено на начальном, базовом, профильном, высшем/профессиональном уровнях образования.