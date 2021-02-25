Кабинет Министров Украины принял изменения в положение о Министерстве образования и науки. Это приведет их в соответствие с законами об образовании. Какие функции предоставили Министерству образования – читайте в материале.

В частности, к полномочиям МОН в сфере формирования предложений относительно объема образовательных субвенций, добавляется также право разрабатывать и представлять на утверждение правительства формулу распределения образовательных субвенций, порядки и условия распределения других трансфертов из госбюджета местным бюджетам.

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В постановлении правительства говорится о видоизмененных функциях МОН:

определять перспективы и приоритетные направления развития дошкольного, среднего школьного, внешкольного, специализированного, профессионального, специального довузовского, высшего образования, образования взрослых, в том числе и последипломного;

утверждать порядок аккредитации и вести реестр общественных профессиональных объединений и других юридических лиц, осуществляющих независимое оценивание качества образования и образовательной деятельности учебных заведений;

давать лицензию на образовательную деятельность в сферах высшего, последипломного, специального довузовского и профессионального образования;

разрабатывать проекты лицензионных условий осуществления образовательной деятельности и изменений в них и подавать их в установленном порядке на утверждение правительства;

проводить государственный контроль за соблюдением требований лицензионных условий осуществления образовательной деятельности в сферах высшего, последипломного, специального довузовского и профессионального образования путем проведения проверок;

утверждать порядок проведения экспертизы образовательных программ, поданных в Государственную службу качества для утверждения;

утверждать порядок предоставления грифов учебной литературе и учебным программам и давать рекомендации использования в образовательном процессе;

утверждать порядок проведения институционального аудита и внеплановых проверок учебных заведений;

проводить аттестацию учреждений профессионального образования на право осуществления образовательной деятельности независимо от их подчинения и формы собственности;

проводить в пределах полномочий специальную проверку сведений об образовании, наличии ученой степени, ученого звания в отношении лиц, претендующих на занятие должностей с повышенным коррупционным риском.

К тому же изменениями в положение определена деятельность МОН на международном уровне и обеспечение следующих мероприятий:

участие Украины в программах Европейского Союза по обучению, исследованиям и инновациям;

регистрация и учет научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и реализация международных научно-технических программ, проектов;

координация сотрудничества между Украиной и НАТО в сфере науки;

координация международного билатерального научно-технического сотрудничества и работа в пределах компетенции Общих комиссий по научно-техническому сотрудничеству.

В части реализации государственной политики по вопросам стипендиального обеспечения, награждения и премирования МОН будет подавать предложения о предоставлении грантов президента для поддержки научных исследований молодых ученых.