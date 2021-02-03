Правительство приняло решение о введении с 1 января 2021 года и до отмены карантина доплат в размере 20% от должностного оклада для медиков учреждений образования.

Источник: 24 канал

Кабинет Министров Украины во время заседания 3 февраля установил доплаты за работу медиков в неблагоприятных условиях труда и повышенного риска для здоровья.

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Медицинские работники в учебных заведениях будут получать доплаты в размере 20% от должностного оклада. Средства выделят из денег, предусмотренных на оплату труда работников соответствующего учебного заведения.

Министр образования Сергей Шкарлет написал в телеграме, что команда МОН инициировала введение доплат медработникам, а средства будут начислять дополнительно к сумме установленной минимальной заработной платы.

Спасибо правительству за принятие этой инициативы. Медики в учреждениях образования нуждаются сегодня в социальной защите и поддержке не меньше, чем педагоги или коллеги-врачи, которые работают в медучреждениях,

– отметил Шкарлет.

К слову, в Минздраве отмечают, что во время обучения школьники должны быть обеспечены постоянным мониторингом состояния здоровья.

В частности, медицинское обслуживание может осуществляться медиками, которые входят в штат таких учебных заведений. А в случае отсутствия в школе медработника, можно заключить договор с любым заведением здравоохранения медобслуживания.