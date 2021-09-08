Кабмин повысил премии победителям и лауреатам конкурса "Учитель года": как увеличатся выплаты

Кабинет министров повысил премии победителям и лауреатам конкурса "Учитель года". Теперь выплаты за победу в ежегодном конкурсе для педагогов будут составлять 60 тысяч гривен.

Такое решение приняли во время заседания правительства 8 сентября. Добавим, что ранее Кабмин повысил стипендии студентам профтехов, колледжей и вузов.

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Как увеличатся премии за призовые места в конкурсе "Учитель года"

Победители получат премию в десять минимальных зарплат (60 тысяч гривен);

Учителя, которые займут второе место, получат премию в девять минимальных зарплат (54 тысячи гривен);

Учителя, которые займут третье место, получат премию в восемь минимальных зарплат (48 тысяч гривен).

Также Правительство внесло изменения в организацию конкурса. Теперь конкурс "Учитель года" будет проходить в два тура вместо трех, сразу начиная с областного этапа. Если на период проведения конкурса будет карантин, то он будет в дистанционном формате.



Как изменился конкурс "Учитель года" / Фотосравнение

Что известно о конкурсе "Учитель года" Конкурс проходит ежегодно для стимулирования активного участия учителей в становлении и развитии национальной системы образования, популяризации лучших педагогических достижений и профессионального мастерства. В этом 2021/2022 учебном году конкурс "Учитель года" будет проводиться в номинациях "Основы правоведения", "Биология", "Информатика", "Музыкальное искусство". Победителям присваивается звание “Заслуженный учитель Украины”, и предоставляются премии.

К слову, уже обнародовали имена 10 лучших учителей самой престижной премии Global Teacher Prize Ukraine. Они претендуют на главный приз – 250 тысяч гривен. Имена десятки лучших учителей – читайте в статье.