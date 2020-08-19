Кабинет министров Украины поручил руководителям МОН и Минздрава проверить все школы и детские сады до начала обучения и после 1 сентября, чтобы узнать, соблюдаются ли там правила безопасности в условиях пандемии.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 19 августа, передает 24 канал.

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По его словам, приоритетная задача правительства и местных властей на ближайшие недели – это качественно подготовить школы и детские сады к новому учебному году.

Шмыгаль отметил, что они провели все традиционные и стандартные подготовительные мероприятия для организации учебного процесса, но стоит обратить внимание на особенность обучения в период пандемии коронавируса.

Поэтому Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерств образования и науки проверить до начала обучения и после 1 сентября все школы и детские сады на соблюдение безопасных условий обучения в период карантина. В частности, важно заметить, где есть проблемы, и до 1 сентября подготовить учебные заведения к обучению.

"В противном случае будем принимать радикальные кадровые решения, ведь безопасность детей, родителей и учителей – это главный приоритет в этом учебном году" , – сказал премьер-министр.

Шмыгаль также добавил, что местным властям в регионах стоит при необходимости создать комиссии и контролировать меры безопасности в школах.

Как будут работать школы с 1 сентября? Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября ученики пойдут в школу, несмотря на пандемию коронавируса. Однако в некоторых заведениях обучение будут проводить очно, а в других – смешанно или дистанционно. Все будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе.



Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / инфографика 24 канала