Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в 2021 году продолжится программа поддержки Новой украинской школы. Поэтому на строительство и ремонт около 300 школ будут выделены деньги из бюджета.

Об этом он сообщил во время заседания Кабмина 2 декабря. Однако Шмыгаль не уточнил, сколько именно школ будет отремонтировано, а сколько построено, сообщает 24 канал.

Интересно Общие расходы на образование в проекте Госбюджета-2021 составляют 6,6% от ВВП, – Шкарлет

Сколько денег планируют выделить на образование в 2021 году? Согласно принятому в первом чтении проекту бюджета-2021, на образование планировали выделить 174 миллиарда гривен, из которых 21,2 миллиарда должны были пойти на доплаты учителям, а 1,4 миллиарда – на продолжение реформы НУШ.

Но уже ко второму чтению у образования забрали 4 миллиарда гривен. На что уменьшили финансирование:

субвенция местным бюджетам (а это зарплаты педагогов) – минус 2,9 миллиарда гривен (теперь там 99,6 миллиарда);

гривен (теперь там 99,6 миллиарда); Фонд развития вузов – минус 500 миллионов гривен (теперь там лишь 500 миллионов);

гривен (теперь там лишь 500 миллионов); НАОКВО, Нацагентство квалификаций, образовательный омбудсмен, государственная аттестация и аккредитация учебных заведений – минус 11 миллионов гривен (теперь там 153 миллиона);

гривен (теперь там 153 миллиона); обеспечение профессионального (профессионально-технического) образования – минус 14 миллионов гривен;

гривен; подготовка кадров ЗВО и обеспечение деятельности их баз практики – минус 861 миллион гривен;

гривен; на ВНО и УЦОКО – минус 18 миллионов гривен;

гривен; Национальная Академия наук – минус 15,5 миллиона гривен.



Изменения в проект бюджета-2021 / Инфографика 24 канала