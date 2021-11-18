Кабмин перераспределил 300 миллионов гривен на образование: как сэкономили и на что их потратят

Кабинет Министров Украины перераспределил почти 300 миллионов гривен из Госбюджета в сфере образования. Больше всего удалось сэкономить на студенческих стипендиях, а выплатят, в частности, почти 500 тысяч гривен на ежегодную премию учителям.

Такое положение приняло правительство на заседании 17 ноября. По данным правительства, больше всего удалось сэкономить на студенческих стипендиях, теперь эти средства направят на оплату коммунальных услуг и строительство.

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Как сэкономили деньги в сфере образования

В Кабинете министров объяснили, что сэкономить средства удалось по следующим направлениям:

270 миллионов гривен – на выплате академических стипендий студентам (курсантам), аспирантам, докторантам колледжей и вузов из-за незавершения оформления банковских карточек для студентов нового набора;

– на выплате академических стипендий студентам (курсантам), аспирантам, докторантам колледжей и вузов из-за незавершения оформления банковских карточек для студентов нового набора; 15,3 миллиона гривен – на предоставлении льготных долгосрочных кредитов для получения образования в колледже и вузе из-за уменьшения количества студентов, которые бы желали воспользоваться льготными кредитами;

– на предоставлении льготных долгосрочных кредитов для получения образования в колледже и вузе из-за уменьшения количества студентов, которые бы желали воспользоваться льготными кредитами; 3,8 миллиона гривен – по причине того, что финальный этап Всеукраинских ученических олимпиад и международные ученические Олимпиады не проводились, а конкурс "Учитель года" проведен дистанционно;

– по причине того, что финальный этап Всеукраинских ученических олимпиад и международные ученические Олимпиады не проводились, а конкурс "Учитель года" проведен дистанционно; 2,2 миллиона гривен – на изготовлении выпускных документов об образовании (экономия возникла по результатам проведенных торгов);

– на изготовлении выпускных документов об образовании (экономия возникла по результатам проведенных торгов); 1,5 миллиона гривен – на питании учеников государственных школ из-за карантина и дистанционного обучения;

– на питании учеников государственных школ из-за карантина и дистанционного обучения; 1,8 миллиона гривен – по причине закрытия в 2021 году Бучанского учебного центра №85 и Черниговского учебного центра №44;

– по причине закрытия в 2021 году Бучанского учебного центра №85 и Черниговского учебного центра №44; 1,2 миллиона гривен – на методическом и аналитическом обеспечении работы школ через карантинные ограничения;

945,6 тысячи гривен – через отмену семинаров, совещаний, выставок, конференций, форумов и других мероприятий из-за карантинных ограничений;

– через отмену семинаров, совещаний, выставок, конференций, форумов и других мероприятий из-за карантинных ограничений; 740,6 тысячи гривен – на экспертизе школьных учебников;

– на экспертизе школьных учебников; 703,5 тысячи гривен – на проведении исследования качества дошкольного образования из-за переноса сроков выполнения аналитического отчета и уменьшения времени на проведение исследования (с 56 часов до 40);

– на проведении исследования качества дошкольного образования из-за переноса сроков выполнения аналитического отчета и уменьшения времени на проведение исследования (с 56 часов до 40); более 416 тысяч гривен – на командировках (учеников освободили от обязательного прохождения ГИА в 2021 году и уменьшили сроки пребывания в заграничных командировках членов аттестационных комиссий);

– на командировках (учеников освободили от обязательного прохождения ГИА в 2021 году и уменьшили сроки пребывания в заграничных командировках членов аттестационных комиссий); 73,7 тысячи гривен – на оплате труда (экономия возникла вследствие оплаты больничных и начислений ЕСВ работникам с инвалидностью из Фонда соцстрахования).

На что потратят сэкономленные деньги

Все деньги, которые удалось сэкономить, правительство перенаправило так:

251 миллиона гривен – на оплату коммунальных услуг колледжам и вузам (эту потребность в правительстве объясняют ростом тарифов на энергоносители);

– на оплату коммунальных услуг колледжам и вузам (эту потребность в правительстве объясняют ростом тарифов на энергоносители); 40 миллионов гривен на завершение до конца текущего года начатых работ по строительству, ремонту, реконструкции и реставрации вузов;

на завершение до конца текущего года начатых работ по строительству, ремонту, реконструкции и реставрации вузов; 5,4 миллиона гривен – на издание учебников для учеников 8 класса, которые изданы не в полном объеме;

– на издание учебников для учеников 8 класса, которые изданы не в полном объеме; 1,5 миллиона гривен для приобретения современного спортивного инвентаря и кухонного оборудования в школы;

для приобретения современного спортивного инвентаря и кухонного оборудования в школы; 490 тысяч гривен – для выплаты ежегодного денежного вознаграждения за добросовестный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей педработникам.

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