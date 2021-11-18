Такое положение приняло правительство на заседании 17 ноября. По данным правительства, больше всего удалось сэкономить на студенческих стипендиях, теперь эти средства направят на оплату коммунальных услуг и строительство.

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Как сэкономили деньги в сфере образования

В Кабинете министров объяснили, что сэкономить средства удалось по следующим направлениям:

270 миллионов гривен – на выплате академических стипендий студентам (курсантам), аспирантам, докторантам колледжей и вузов из-за незавершения оформления банковских карточек для студентов нового набора;

– на выплате академических стипендий студентам (курсантам), аспирантам, докторантам колледжей и вузов из-за незавершения оформления банковских карточек для студентов нового набора; 15,3 миллиона гривен – на предоставлении льготных долгосрочных кредитов для получения образования в колледже и вузе из-за уменьшения количества студентов, которые бы желали воспользоваться льготными кредитами;

– на предоставлении льготных долгосрочных кредитов для получения образования в колледже и вузе из-за уменьшения количества студентов, которые бы желали воспользоваться льготными кредитами; 3,8 миллиона гривен – по причине того, что финальный этап Всеукраинских ученических олимпиад и международные ученические Олимпиады не проводились, а конкурс "Учитель года" проведен дистанционно;

– по причине того, что финальный этап Всеукраинских ученических олимпиад и международные ученические Олимпиады не проводились, а конкурс "Учитель года" проведен дистанционно; 2,2 миллиона гривен – на изготовлении выпускных документов об образовании (экономия возникла по результатам проведенных торгов);

– на изготовлении выпускных документов об образовании (экономия возникла по результатам проведенных торгов); 1,5 миллиона гривен – на питании учеников государственных школ из-за карантина и дистанционного обучения;

– на питании учеников государственных школ из-за карантина и дистанционного обучения; 1,8 миллиона гривен – по причине закрытия в 2021 году Бучанского учебного центра №85 и Черниговского учебного центра №44;

– по причине закрытия в 2021 году Бучанского учебного центра №85 и Черниговского учебного центра №44; 1,2 миллиона гривен – на методическом и аналитическом обеспечении работы школ через карантинные ограничения;

945,6 тысячи гривен – через отмену семинаров, совещаний, выставок, конференций, форумов и других мероприятий из-за карантинных ограничений;

– через отмену семинаров, совещаний, выставок, конференций, форумов и других мероприятий из-за карантинных ограничений; 740,6 тысячи гривен – на экспертизе школьных учебников;

– на экспертизе школьных учебников; 703,5 тысячи гривен – на проведении исследования качества дошкольного образования из-за переноса сроков выполнения аналитического отчета и уменьшения времени на проведение исследования (с 56 часов до 40);

– на проведении исследования качества дошкольного образования из-за переноса сроков выполнения аналитического отчета и уменьшения времени на проведение исследования (с 56 часов до 40); более 416 тысяч гривен – на командировках (учеников освободили от обязательного прохождения ГИА в 2021 году и уменьшили сроки пребывания в заграничных командировках членов аттестационных комиссий);

– на командировках (учеников освободили от обязательного прохождения ГИА в 2021 году и уменьшили сроки пребывания в заграничных командировках членов аттестационных комиссий); 73,7 тысячи гривен – на оплате труда (экономия возникла вследствие оплаты больничных и начислений ЕСВ работникам с инвалидностью из Фонда соцстрахования).

На что потратят сэкономленные деньги

Все деньги, которые удалось сэкономить, правительство перенаправило так:

251 миллиона гривен – на оплату коммунальных услуг колледжам и вузам (эту потребность в правительстве объясняют ростом тарифов на энергоносители);

– на оплату коммунальных услуг колледжам и вузам (эту потребность в правительстве объясняют ростом тарифов на энергоносители); 40 миллионов гривен на завершение до конца текущего года начатых работ по строительству, ремонту, реконструкции и реставрации вузов;

на завершение до конца текущего года начатых работ по строительству, ремонту, реконструкции и реставрации вузов; 5,4 миллиона гривен – на издание учебников для учеников 8 класса, которые изданы не в полном объеме;

– на издание учебников для учеников 8 класса, которые изданы не в полном объеме; 1,5 миллиона гривен для приобретения современного спортивного инвентаря и кухонного оборудования в школы;

для приобретения современного спортивного инвентаря и кухонного оборудования в школы; 490 тысяч гривен – для выплаты ежегодного денежного вознаграждения за добросовестный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей педработникам.

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