Правительство отменит комиссию для разрешения на обучение детей с инвалидностью в спецшколах

Министерство соцполитики предлагает правительству отменить прохождение обязательной комиссии для получения разрешения на обучение детей с особыми образовательными потребностями и детей с инвалидностью в специальных школах.

С отменой постановления для получения разрешения на обучение детей с инвалидностью родителям не нужно будет проходить комиссию и ждать ее разрешения.

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Родителям нужно будет обратиться только в инклюзивно-ресурсный центр (ИРЦ), где специалисты осмотрят ребенка и предоставят разрешение на обучение в спецшколе.

Почему это решили упростить? Сейчас родители таких детей обязаны после прохождения ИРЦ еще раз проходить комиссию, куда входили чиновники.

Кроме того, были случаи отказа без причины в зачислении на обучение с возможностью круглосуточного пребывания в специальные и специализированные школы.

Новое постановление обяжет чиновников ходить и проверять, куда и какие дети попали, нет ли каких злоупотреблений. Зато родителям не нужно будет ходить на комиссии и доказывать, что их дети имеют особые образовательные потребности,

– говорит депутат от СН Павел Сушко.

К слову, в Украине на 50% хотят увеличить размер социальной помощи детям с инвалидностью, которые пострадали от взрывоопасных предметов.