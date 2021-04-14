Кроме того, экзамен на владение украинским языком будет проходить в форме анонимного тестирования дистанционно (с использованием компьютерной техники).

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В то же время методику и инструкции проведения этого экзамена определяет и утверждает Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Именно Нацкомиссия и будет выдавать государственный сертификат об уровне владения украинским языком на основании результатов экзамена.

Этот порядок будет создавать предпосылки карьерного роста для государственных служащих. А полученный сертификат будет приближать заинтересованное лицо к приобретению гражданства, что закрепляет его социальный и политический статус,

– говорится в сообщении Нацкомиссии.

В частности, порядок регулирует процедуру организации и проведения экзамена. Так, регистрация, сдача экзамена, получение результатов происходит через электронный кабинет претендента.

Добавим, что если Комиссия примет решение о непредоставлении претенденту государственного сертификата, то экзамен можно сдать повторно – неограниченное количество раз, но не чаще одного раза в четыре месяца.

Каким будет экзамен на владение государственным языком

Экзамен на уровень владения государственным языком будет состоять из четырех частей:

Культура речи,

Чтение,

Письмо,

Речь.

Так, части "Культура речи" и "Чтение" будут содержать тестовые задания разного типа, которые проверяют умение кандидата понимать общее содержание и детали прочитанного текста, критически осмысливать прочитанное и тому подобное.

В то же время части "Письмо" и "Речь" будут проверять умение претендента создавать письменные и устные сообщения в соответствии с целью общения.

Интересно! Устная часть экзамена будет проходить в формате беседы между экзаменатором и претендентом в режиме онлайн. Эта часть экзамена будет записываться на видео.

Сколько времени будет занимать экзамен? Весь экзамен продлится 2 часа. Время на выполнение каждой части распределено пропорционально.

Кто будет сдавать этот экзамен в первую очередь?

С 16 июля 2021 года украинцы, которые должны владеть и использовать украинский язык во время работы, должны будут получить сертификат о сдаче экзамена на уровень владения языком.

Первыми изъявят желание сдавать экзамен чиновники, которые будут подаваться на конкурсные должности. Однако те лица, которые сейчас находятся на государственных должностях, не обязаны подтверждать свой уровень украинского сертификатом.