Новое меню и современные столовые: Кабмин одобрил реформу питания в школах
В Украине уже более 3 лет планируют провести модернизацию питания в школах. Теперь наконец Кабмин утвердил План мероприятий по реформированию системы школьного питания.
Соответствующее распоряжение правительство приняло 5 августа. В документе обязанности министерств и ведомств расписаны до 2023 года, передает 24 канал.
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Что предусматривает документ о реформировании системы питания в школе?
- В 2020 году планируется утвердить нормы и порядок организации питания учащихся в учреждениях образования. В частности, хотят разработать примерные двухнедельные меню с сезонными продуктами.
- В сентябре 2020 года Минэкономики, Минздрав, Госпродпотребслужба должны утвердить гигиенические требования к пищеблокам школ.
- Впоследствии Минэкономики должно утвердить особенности закупок в сфере питания учащихся и методические установки для учебных заведений.
- На протяжении 2020-2023 годов планируется обеспечить модернизацию столовых в учреждениях общего среднего образования.
Поэтому Минобпазования, Минздрав, Минэкономики и местные администрации должны способствовать популяризации формирования культуры питания и развития принципов здорового питания.
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