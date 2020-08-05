В Украине уже более 3 лет планируют провести модернизацию питания в школах. Теперь наконец Кабмин утвердил План мероприятий по реформированию системы школьного питания.

Соответствующее распоряжение правительство приняло 5 августа. В документе обязанности министерств и ведомств расписаны до 2023 года, передает 24 канал. Интересно На доплату молодым учителям планируют выделить 1,55 миллиарда гривен Что предусматривает документ о реформировании системы питания в школе? В 2020 году планируется утвердить нормы и порядок организации питания учащихся в учреждениях образования. В частности, хотят разработать примерные двухнедельные меню с сезонными продуктами.

В сентябре 2020 года Минэкономики, Минздрав, Госпродпотребслужба должны утвердить гигиенические требования к пищеблокам школ.

Впоследствии Минэкономики должно утвердить особенности закупок в сфере питания учащихся и методические установки для учебных заведений.

На протяжении 2020-2023 годов планируется обеспечить модернизацию столовых в учреждениях общего среднего образования. Поэтому Минобпазования, Минздрав, Минэкономики и местные администрации должны способствовать популяризации формирования культуры питания и развития принципов здорового питания. Больше информации, которая касается распоряжения о реформировании системы школьного питания – читайте по ссылке.