Окружной админсуд Киев 28 января отменил постановление правительства, которым одобрена новая редакция "Украинского правописания". В Минюсте решение служителей Фемиды назвали незаконным и планируют его обжаловать.

Источник: фейсбук-страница Міністерства юстиції

На то, чтобы подать апелляцию на решение ОАСК, у правительства 30 дней.

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Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания. В связи с этим, хочу сообщить, что мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и будем обжаловать его в апелляционной инстанции,

– объяснила Коломиец.

Кто подал иск в Окружной админсуд

Иск на решение правительства о новом правописания подала мать 7-классницы еще в 2019 году. Об этом сообщил херсонский адвокат Дмитрий Ильченко. По информации портала Prosud, еще один истец по делу – общественная организация "Правовое государство".

В Окружном административном суде отметили, что правительство действовало вне своей компетенции и с нарушением законов.

Интересно! Окончательную редакцию нового "Украинского правописания" обнародовали в июне 2019 года. С новым правилам можно было ознакомиться на сайтах Министерства образования Национальной академии наук.

Главное о новом украинское правописание / Инфографика 24 канала