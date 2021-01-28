Новому правописанию быть: Кабмин обжалует скандальное решение Окружного админсуда
Окружной админсуд Киев 28 января отменил постановление правительства, которым одобрена новая редакция "Украинского правописания". В Минюсте решение служителей Фемиды назвали незаконным и планируют его обжаловать.
Источник: фейсбук-страница Міністерства юстиції
На то, чтобы подать апелляцию на решение ОАСК, у правительства 30 дней.
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Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания. В связи с этим, хочу сообщить, что мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и будем обжаловать его в апелляционной инстанции,
– объяснила Коломиец.
Кто подал иск в Окружной админсуд
Иск на решение правительства о новом правописания подала мать 7-классницы еще в 2019 году. Об этом сообщил херсонский адвокат Дмитрий Ильченко. По информации портала Prosud, еще один истец по делу – общественная организация "Правовое государство".
В Окружном административном суде отметили, что правительство действовало вне своей компетенции и с нарушением законов.
Главное о новом украинское правописание / Инфографика 24 канала
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