Кабмин объединил несколько вузов в Украине: детали
Источник:телеграм-канал Тараса Мельничука
Кабинет Министров согласовал предложение МОН о реорганизации двух вузов – Харьковского национального университета строительства и архитектуры и Луганского национального аграрного университета. Эти учебные заведения присоединили к другим университетам.
Такое решение приняло правительство во время заседания 24 ноября. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в соцсети.
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К каким университетам присоединили два вуза
По его словам, эти два вуза реорганизовали и присоединили к другим университетам:
- Харьковский национальный университет строительства и архитектуры – присоединили к Харьковскому национальному университету городского хозяйства имени А. Н. Бекетова.
- Луганский национальный аграрный университет – присоединили к Восточноукраинскому национальному университету имени Владимира Даля.
Кроме того, на днях президент Владимир Зеленский предоставил государственному университету "Одесская политехника" статус национального. О том, что этот вуз получит национальный статус, сообщалось еще в начале сентября. С таким предложением выступило правительство.
В 2020 году образовали новые вузы
Добавим, что в прошлом году правительство образовало новый государственный университет "Одесская политехника" путем реорганизации Одесского национального политехнического университета и Севастопольского национального технического университета.
Государственный университет интеллектуальных технологий и связи образовался так же – путем реорганизации Одесской национальной академии связи им. А. С. Попова и Одесской государственной академии технического регулирования и качества.
К слову, Кабмин изменил порядок избрания ректора вуза. В МОН надеются, что это минимизирует возникновение спорных вопросов во время проведения первого и второго тура выборов. Детали – читайте по ссылке.
Текст публикации Тараса Мельничука:
Реорганизован Харьковский национальный университет строительства и архитектуры путем присоединения его к Харьковскому национальному университету городского хозяйства имени А. Н. Бекетова.
Реорганизован Луганский национальный аграрный университет путем его присоединения к Восточноукраинскому национальному университету имени Владимира Даля.