Кабмин объединил несколько вузов в Украине: детали

Кабинет Министров согласовал предложение МОН о реорганизации двух вузов – Харьковского национального университета строительства и архитектуры и Луганского национального аграрного университета. Эти учебные заведения присоединили к другим университетам.

Такое решение приняло правительство во время заседания 24 ноября. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в соцсети.

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К каким университетам присоединили два вуза

По его словам, эти два вуза реорганизовали и присоединили к другим университетам:

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры – присоединили к Харьковскому национальному университету городского хозяйства имени А. Н. Бекетова.

– присоединили к Харьковскому национальному университету городского хозяйства имени А. Н. Бекетова. Луганский национальный аграрный университет – присоединили к Восточноукраинскому национальному университету имени Владимира Даля.

Кроме того, на днях президент Владимир Зеленский предоставил государственному университету "Одесская политехника" статус национального. О том, что этот вуз получит национальный статус, сообщалось еще в начале сентября. С таким предложением выступило правительство.

В 2020 году образовали новые вузы

Добавим, что в прошлом году правительство образовало новый государственный университет "Одесская политехника" путем реорганизации Одесского национального политехнического университета и Севастопольского национального технического университета.

Государственный университет интеллектуальных технологий и связи образовался так же – путем реорганизации Одесской национальной академии связи им. А. С. Попова и Одесской государственной академии технического регулирования и качества.

К слову, Кабмин изменил порядок избрания ректора вуза. В МОН надеются, что это минимизирует возникновение спорных вопросов во время проведения первого и второго тура выборов. Детали – читайте по ссылке.

Текст публикации Тараса Мельничука:

Реорганизован Харьковский национальный университет строительства и архитектуры путем присоединения его к Харьковскому национальному университету городского хозяйства имени А. Н. Бекетова.

Реорганизован Луганский национальный аграрный университет путем его присоединения к Восточноукраинскому национальному университету имени Владимира Даля.