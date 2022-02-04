Министр образования Сергей Шкарлет подчеркнул, что в ближайшее время будет обеспечено полноценное функционирование "Школы супергероев".

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В распоряжении правительства говорится о назначении Смирновой Евгении исполняющей обязанности директора государственного учреждения "Школа супергероев" до назначения у директора указанного учреждения.

Именно по общественной инициативе Евгении Смирновой на базе Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" была образована первая Школа супергероев. По ее модели начали образовываться подобные школы в детских больницах разных областей Украины,

– добавил министр.

Сама Евгения в соцсети написала, что она сделает все возможное для главной цели – получения образования детьми, находящихся в больницах.

"Первый рубеж – в сентябре 2022 года каждый учитель в больнице должен получать зарплату за свою работу из государственного бюджета", – написала она.

Сергей Шкарлет добавил, что в "Школе супергероев" будут учиться дети, находящиеся на длительном лечении в медучреждениях. Сейчас в областных больницах уже функционирует семь соответствующих образовательных ячеек.

Также глава МОН поблагодарил Евгению за ее благотворительную, общественную деятельность и развитие системы образования детей, находящихся на лечении.