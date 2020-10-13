Правительство приняло изменения в постановление относительно рекомендаций о том, что школы могут начать обучение дистанционно после окончания каникул, которые продлятся до 30 октября.

Соответствующее решение Кабинет Министров Украины утвердил во время заседания 13 октября, передает 24 канал.

Интересно Правительство рекомендовало школам каникулы с 15 октября, а вузам – дистанционное обучение

"Комиссия по ТЭБ и ЧС поддержала предложение МОН, чтобы в школах рекомендовать провести каникулы с 15 по 30 октября. После их завершения возможен перевод на дистанционную форму обучения. Правительство соглашается и предлагает внести это в постановление о каникулах", – сказал Шмыгаль.

Как будут учиться ученики 1 – 4 классов

А во время брифинга после заседания глава МОН Сергей Шкарлет рассказал, как будут учиться ученики начальных классов после каникул, которые МОН рекомендуют провести с 15 по 30 октября 2020 года.

После 30 октября для учащиеся 1 – 4 классов, в зависимости от эпидемической ситуации и уровня заболеваемости коронавирусом, в школах на основании консультаций с Минздравом могут ввести другие формы обучения, кроме дистанционного. В частности – смешанное или очное обучение,

– сказал он.

Добавим, что во время брифинга выступил и министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что на дистанционном обучении и самоизоляции сейчас находится более 5 тысяч классов.

"Понятно, что эти показатели постоянно меняются: некоторые классы выходят из самоизоляции, а некоторые наоборот – переходят на онлайн-обучение", – добавил он.

Зато количество учреждений образования, которые полностью находятся на карантине, – 536, но эта цифра тоже ежедневно меняется.

К слову, в Киеве уже пять школ закрыты на карантин из-за обнаружения коронавируса у учителей. Сейчас на дистанционном обучении находится 520 классов в 174 школах столицы. Всего в Киеве COVID-19 обнаружили у 591 школьника и 403 учителей.