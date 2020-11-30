Недавно правительство утвердило проект закона О Государственном бюджете – 2021 ко второму чтению, в котором предусматривается уменьшение финансирования образования – на 4 миллиарда гривен, в то же время увеличение расходов на социально-экономическую сферу.

Законопроект госбюджета на 2021 год предусматривает сокращение образовательных программ. Поэтому, повышение зарплат педагогов будет не таким, как обещал врио министра образования Сергей Шкарлет. Об этом написала народный депутат Наталья Пипа в фейсбуке, проанализировав госбюджет на следующий год.

Интересно Решение с зарплатами учителей, заявления МОН и курьезы в школах: Итоги недели в образовании

Она сообщила, что больше всего пострадала образовательная субвенция для местных органов – правительство сократило ее на 2,9 миллиарда гривен. Так, в первом чтении госбюджет было заложено 102, 5 миллиарда, а во втором – лишь 99, 6 миллиардов.

Также сократилось финансирование для таких образовательных программ:

Фонд развития вузов – урезание бюджета на 500 миллионов гривен;

НАЗЯВО, Нацагентство квалификаций, Служба образовательного омбудсмена, государственная аттестация и аккредитация учебных заведений – урезание бюджета на 11 миллионов гривен;

Обеспечение профессионального (профессионально-технического образования) – урезание бюджета на 14 миллионов гривен;

Подготовка кадров вузов и обеспечение деятельности их баз практики – урезание бюджета на 861 миллионов гривен;

ВНО и УЦОКО – урезание бюджета на 18 миллионов гривен;

Национальная Академия наук – урезание бюджета на 15,5 миллиона гривен.

Зато расходы увеличили на такие программы:

Научная и научно-техническая деятельность ЗВО и научных учреждений – добавили 4,3 миллиона гривен;

Малая академия наук Украины, внешкольное образование – добавили 11 миллионов гривен;

Повышение квалификации педагогических и научно-педагогических работников – добавили 17,5 миллионов гривен;

Государственная служба качества образования – добавили 9 миллионов гривен.

Как отметила Наталья Пипа, в госбюджет добавили и несколько новых статей, которых в первом чтении не было. Так, на реставрацию/реконструкцию некоторых учебных заведений, среди которых и Львовский национальный университет им. И. Франко выделено 36 миллионов долларов.

К слову, согласно новому законопроекту, доходы Украины вырастут и достигнут 1 триллиона 71 миллиона гривен. Это на 96 миллиардов больше, чем в 2020 году.



Изменения в проект бюджета-2021 / инфографика 24 канала