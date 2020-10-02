Кабинет министров Украины хочет отказаться от ранее обещанных выплат учителям и предлагает до 31 декабря 2021 года приостановить повышенные выплаты педагогам в связи с отсутствием инфляционных источников финансирования.

Как передает издание "Корреспондент", правительство планирует приостановить действие своего постановления от 10 июля 2019 года об оплате труда педагогам.

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Что известно о выплатах учителям? Постановление №822 предусматривало с 1 января 2021 года постепенно (до 2023 года) увеличить минимальный размер должностного оклада педагогов до уровня четырех прожиточных минимумов (один прожиточный минимум составит с 2021 года – 2393 гривны).

Однако в связи с отсутствием средств на его реализацию постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года. Ее введение в действие в 2021 году потребует дополнительно около 50 миллиардов гривен. Поэтому, сейчас Кабмин предлагает его отсрочить еще на год – до 31 декабря 2021 года.

Отметим, что в течение 2021 года учителям поднимут зарплаты почти на 30%. Соответствующие средства уже заложены в проект госбюджета Украины на следующий год. На сколько повысят выплаты педагогам – читайте по ссылке.