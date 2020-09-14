Правительство предложило Верховной Раде проголосовать за законопроект № 3991, который позволит использовать средства местных бюджетов на закупку масок и антисептиков для школ.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба офиса Президента.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что в некоторых школах не хватает масок.

"Деньги в регионах есть, но для их использования правительство должно предложить законодательные изменения. Знаю, что на местах есть более трех миллиардов гривен, которые можно потратить. Или вы сделали все необходимое, чтобы обеспечить школы средствами индивидуальной защиты", – сказал Зеленский.

На это премьер-министр ответил, что правительство уже предложило парламенту проголосовать законопроект № 3991, который вносит изменения в бюджет и дает возможность использовать средства местных бюджетов на закупку средств индивидуальной защиты.

К слову, врио Сергей Шкарлет ранее заявлял, что по состоянию на 1 января 2020 года образовательной субвенции с прошлого года осталось 5,2 миллиарда гривен, из них 3,3 миллиарда можно распределить на необходимые средства индивидуальной защиты в школах.

Что делать родителям, если их заставляют покупать маски для ребенка в школу? Шкарлет уверяет, что родители не должны покупать детям маски в школу, ведь это должны были закупить учредители учебных заведений. Он считает, что если родителей заставляют покупать маски детям, то им стоит обращаться на горячую линию МОН.