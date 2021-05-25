К управлению вузами могут привлечь украинских работодателей, – МОН

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что к управлению украинскими вузами уже вскоре могут допустить работодателей. Однако отказываться от бесплатного высшего образования не будут.

Сергей Шкарлет заверил, что Министерство образования и науки занимается вопросами привлечения бизнеса в сферу высшего образования.

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Так, там уже вместе с депутатами из профильного комитета рассматривают инициативу по государственно-частному партнерству в вузах.

В частности, в части допуска работодателя как стейкхолдера (заинтересованное лицо, которое влияет на деятельность) к управлению университетом. Это нужно для того, чтобы усилить практическую и бизнесовую составляющую,

– ответил Шкарлет.

По словам министра образования, сейчас на балансе государственных вузов очень много социальных объектов, на которые нужны средства. А так МОН сможет передать их в коммунальную собственность.

Кроме того, Шкарлет заявлял, что Украина не откажется от бесплатного высшего образования на определенных специальностях. Поскольку это стимулирует отрасли, которые испытывают кадровый голод.

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"Возможно, туда (на определенные отрасли обучения) никто не пойдет. На сегодня трудно учиться на учителя физики, например. Но они нам нужны, их надо учить. То есть мы расцениваем госзаказ как элемент стимулирования дефицитной отрасли", – добавил Шкарлет.

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Однако глава МОН добавил, что Украина сокращает госзаказ для обучения на юристов, экономистов и специалистов в публичном управлении.

В то же время наращивается госзаказ в других сферах – специалистов в IT, нано- и биотехнологиях.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут университет, в котором будут готовить специалистов по безопасности для государства. Будущее учебное заведение будет иметь шесть основных направлений.