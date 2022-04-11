К учебе в условиях войны вернулись около 3,5 миллиона учеников, – Шкарлет

Началась пятая неделя обучения в условиях военного положения. К урокам вернулись около 3,5 миллиона учеников, однако они проходят дистанционно.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет. По его словам, обучение проходит дистанционно.

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Шкарлет рассказал, что во всех школах 14 областей Украины продолжают обучение дистанционно. Речь идет о таких регионах:

Львовская область,

Волынская область,

Закарпатская область,

Полтавская область,

Ровненская область,

Днепровская область,

Тернопольская область,

Ивано-Франковская область,

Черновицкая область,

Хмельницкая область,

Запорожская область,

Одесская область,

Кировоградская область,

Сумская область.

По состоянию на 7 апреля 2022 года дистанционное обучение организовано почти в 12 тысяч школ, к обучению вернулись около 3,5 миллиона учеников,

– заявил Сергей Шкарлетт.

По данным МОН, также в одной области частично организовано дистанционное, смешанное и очное обучение. Еще в 7 областях частично организовано дистанционное обучение или продлены каникулы (или обучение остановлено).

В то же время в одной области, где ситуация остается напряженной, образовательный процесс приостановлен. Информация о еще одной области отсутствует из-за боевых действий в регионе.

Сергей Шкарлет отметил, что дети-переселенцы могут присоединиться к учебе в школе по месту временного проживания. По состоянию на 7 апреля количество таких детей составляет почти 71 тысячу человек. Лидером среди областей остается Львовщина.

Какая ситуация в садах

В 5 областях часть садов использует элементы дистанционного обучения в работе с воспитанниками, а часть работает в привычном формате.

В 9 областях некоторые садики используют элементы дистанционки в работе с воспитанниками, в некоторых из них созданы дежурніе группы или продолжен очный формат обучения. В остальных областях образовательный процесс сейчас не происходит.

"Спасибо всем педагогам за нелегкий, однако такой необходимый труд. Вы достойно удерживаете образовательный фронт и несмотря на все трудности обучаете детей, формируя крепкую украинскую нацию", — добавил Шкарлет.

К слову, из-за российского вторжения в Украину вступительная кампания оказалась под угрозой срыва. Однако в МОН призвали не паниковать и объяснили, к чему следует готовиться абитуриентам. Какой будет вступительная кампания во время войны – читайте в статье.

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