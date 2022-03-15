Министр образования Сергей Шкарлет во время телемарафона на канале "Рада" заявил, что к полноформатному обучению офлайн не вернулась ни одна школа.

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По его словам, в 13 областях обучение уже началось в смешанном формате. Повсюду форма обучения зависит исключительно от ситуации.

Даже в тех областях, где происходит образовательный процесс, там постоянно раздаются сигналы воздушной тревоги. Поэтому, ученики и учителя вынуждены спускаться в бомбоубежище. В 8 областях обучение началось частично,

– подчеркнул Шкарлет.

Министр образования заверил, что в 4 областях ситуация не позволяет на сегодня начать обучение. Поэтому там либо удлиненные каникулы, либо приостановлен учебный процесс.

Как ученики будут догонять учебную программу? По словам Шкарлета, на данный момент есть предложение учиться летом. Директора школ или местное управление образования определяют это самостоятельно.

"В том числе на сегодня есть много возможностей в онлайн-образовании, в частности ВШО, которые позволяют освоить учебную программу за счет уплотнения графика обучения... Или это может быть продление учебы на летние месяцы", – пояснил он.

Как учиться ученикам, уехавшим за границу? Шкарлет говорит, что на сегодня в каждой школе предусмотрена возможность приобщения временно перемещенных лиц к любому учебному заведению, классу и формату обучения.

Кроме того, МОН предусмотрело Всеукраинское онлайн-расписание, которое происходит как по интернету, так и в формате телевизионных уроков.

"Если ученики выехали за границу, то другие страны, в частности Польша, Словакия, Чехия, страны Балтии, Греция, Португалия, Франция и др, позволяют детям приобщаться к своим школам, садикам и вузам за границей", – ответил министр образования.

К слову, из-за войны в Украине в МОН нарабатывают механизм одноразовой отмены вступления по ВНО и ЕВЭ в 2022 году. Там сначала говорили, что никаких экзаменов для поступления в университет не будет, однако пока окончательного решения нет.

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