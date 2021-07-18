Подготовка к 1 сентября: какие вещи надо купить ученику в школу

У учеников еще половина летних каникул, однако родители уже обсуждают школьные вопросы и готовятся к началу учебного года. Какие вещи должны быть у каждого ученика – читайте в статье.

Эксперты отмечают, что готовясь к покупкам в школу, нужно заранее написать список необходимых товаров. Это поможет воздержаться от лишних трат.

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Вещи, которые нужно купить ребенку в школу

Самая главная вещь для школы – портфель . И он должен быть удобным, прочным, с твердой "спинкой", чтобы не ухудшил осанку ребенка.

. И он должен быть удобным, прочным, с твердой "спинкой", чтобы не ухудшил осанку ребенка. Сумка для спортивной одежды. Это тоже необходимая вещь. Чтобы ребенок не носил спортивки и кроссовки в пластиковом пакете – купите ему специальную сумку или даже классическую экосумку.

Это тоже необходимая вещь. Чтобы ребенок не носил спортивки и кроссовки в пластиковом пакете – купите ему специальную сумку или даже классическую экосумку. Дневник. Это один из самых важных элементов для обучения. А чтобы процесс обучения был результативным, именно дневник ребенка должен вдохновлять на развитие, мотивировать к обучению и развивать творческие способности.

Это один из самых важных элементов для обучения. А чтобы процесс обучения был результативным, именно дневник ребенка должен вдохновлять на развитие, мотивировать к обучению и развивать творческие способности. Тетради. Они должны быть высокого качества, без пестрых обложек. А ученики начальной школы не нуждаются в большом количестве страниц в рабочих тетрадях, поэтому 12 листов будет достаточно.

Они должны быть высокого качества, без пестрых обложек. А ученики начальной школы не нуждаются в большом количестве страниц в рабочих тетрадях, поэтому 12 листов будет достаточно. Пенал. Он не должен быть большим и металлическим. Ведь, когда он случайно упадет с парты, то произведет много шума. Поэтому выберите удобный и компактный пенал для школьника.

Он не должен быть большим и металлическим. Ведь, когда он случайно упадет с парты, то произведет много шума. Поэтому выберите удобный и компактный пенал для школьника. Ручки и карандаши. Ручка должна быть удобной для держания в руке и тоненько писать. А карандаш лучше выберите мягкий – им удобнее писать. Ластик и точилка должны банально выполнять свои функции.

Ручка должна быть удобной для держания в руке и тоненько писать. А карандаш лучше выберите мягкий – им удобнее писать. Ластик и точилка должны банально выполнять свои функции. Прозрачные обложки на тетради и книги – это удобно как детям, так и учителю.

на тетради и книги – это удобно как детям, так и учителю. Черновик. Это может быть обычная тетрадка, альбом для рисования или блокнот, в котором можно сделать определенные записи, порисовать или поиграть с одноклассниками в крестики-нолики.

Это может быть обычная тетрадка, альбом для рисования или блокнот, в котором можно сделать определенные записи, порисовать или поиграть с одноклассниками в крестики-нолики. Бутылочка для воды не более 0,5 литра, чтобы ребенок всегда пополнял запасы воды.

не более 0,5 литра, чтобы ребенок всегда пополнял запасы воды. Средства личной гигиены: носовой платок, салфетки, антисептик.

носовой платок, салфетки, антисептик. Необходимые вещи на урок рисования: альбом, цветная бумага/картон, краски, кисточки, цветные карандаши, фломастеры, пластилин, доска для пластилина.

Что надо купить ребенку из одежды

Пиджак или школьный костюм.

Белая рубашка или вышиванка.

Юбка или брюки.

Колготки (для девочек), носки.

Классическая обувь.

Спортивный костюм, кроссовки или кеды.

Список можно продолжить в соответствии с потребностями ребенка.

К слову, в МОН планируют начать новый учебный год в обычном режиме. Министр образования Сергей Шкарлет заверил, что позиция МОН такова – детские сады, специальные учреждения и ученики 1 – 4 классов обязательно должны обучаться очно.

По его словам, на дистанционное обучение пойдут не все, а по окраске территорий. Так, в красных зонах придется работать в рамках дистанционного образования.

Также предусматривают 4 каникулярных периода:

осенние каникулы – с 25 по 31 октября 2021 года;

зимние каникулы – с 25 декабря 2021 до 9 января 2022 года;

весенние каникулы – с 28 марта по 3 апреля 2022 года;

летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Но на продолжительность и даты каникул может повлиять эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса.