Эксперты отмечают, что готовясь к покупкам в школу, нужно заранее написать список необходимых товаров. Это поможет воздержаться от лишних трат.
К теме Каким будет обучение с 1 сентября: структура нового учебного года
Вещи, которые нужно купить ребенку в школу
- Самая главная вещь для школы – портфель. И он должен быть удобным, прочным, с твердой "спинкой", чтобы не ухудшил осанку ребенка.
- Сумка для спортивной одежды. Это тоже необходимая вещь. Чтобы ребенок не носил спортивки и кроссовки в пластиковом пакете – купите ему специальную сумку или даже классическую экосумку.
- Дневник. Это один из самых важных элементов для обучения. А чтобы процесс обучения был результативным, именно дневник ребенка должен вдохновлять на развитие, мотивировать к обучению и развивать творческие способности.
- Тетради. Они должны быть высокого качества, без пестрых обложек. А ученики начальной школы не нуждаются в большом количестве страниц в рабочих тетрадях, поэтому 12 листов будет достаточно.
- Пенал. Он не должен быть большим и металлическим. Ведь, когда он случайно упадет с парты, то произведет много шума. Поэтому выберите удобный и компактный пенал для школьника.
- Ручки и карандаши. Ручка должна быть удобной для держания в руке и тоненько писать. А карандаш лучше выберите мягкий – им удобнее писать. Ластик и точилка должны банально выполнять свои функции.
- Прозрачные обложки на тетради и книги – это удобно как детям, так и учителю.
- Черновик. Это может быть обычная тетрадка, альбом для рисования или блокнот, в котором можно сделать определенные записи, порисовать или поиграть с одноклассниками в крестики-нолики.
- Бутылочка для воды не более 0,5 литра, чтобы ребенок всегда пополнял запасы воды.
- Средства личной гигиены: носовой платок, салфетки, антисептик.
- Необходимые вещи на урок рисования: альбом, цветная бумага/картон, краски, кисточки, цветные карандаши, фломастеры, пластилин, доска для пластилина.
Что надо купить ребенку из одежды
- Пиджак или школьный костюм.
- Белая рубашка или вышиванка.
- Юбка или брюки.
- Колготки (для девочек), носки.
- Классическая обувь.
- Спортивный костюм, кроссовки или кеды.
Список можно продолжить в соответствии с потребностями ребенка.
К слову, в МОН планируют начать новый учебный год в обычном режиме. Министр образования Сергей Шкарлет заверил, что позиция МОН такова – детские сады, специальные учреждения и ученики 1 – 4 классов обязательно должны обучаться очно.
По его словам, на дистанционное обучение пойдут не все, а по окраске территорий. Так, в красных зонах придется работать в рамках дистанционного образования.
Также предусматривают 4 каникулярных периода:
- осенние каникулы – с 25 по 31 октября 2021 года;
- зимние каникулы – с 25 декабря 2021 до 9 января 2022 года;
- весенние каникулы – с 28 марта по 3 апреля 2022 года;
- летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года.
Но на продолжительность и даты каникул может повлиять эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса.