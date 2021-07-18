Эксперты отмечают, что готовясь к покупкам в школу, нужно заранее написать список необходимых товаров. Это поможет воздержаться от лишних трат.

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Вещи, которые нужно купить ребенку в школу

  • Самая главная вещь для школы – портфель. И он должен быть удобным, прочным, с твердой "спинкой", чтобы не ухудшил осанку ребенка.
  • Сумка для спортивной одежды. Это тоже необходимая вещь. Чтобы ребенок не носил спортивки и кроссовки в пластиковом пакете – купите ему специальную сумку или даже классическую экосумку.
  • Дневник. Это один из самых важных элементов для обучения. А чтобы процесс обучения был результативным, именно дневник ребенка должен вдохновлять на развитие, мотивировать к обучению и развивать творческие способности.
  • Тетради. Они должны быть высокого качества, без пестрых обложек. А ученики начальной школы не нуждаются в большом количестве страниц в рабочих тетрадях, поэтому 12 листов будет достаточно.
  • Пенал. Он не должен быть большим и металлическим. Ведь, когда он случайно упадет с парты, то произведет много шума. Поэтому выберите удобный и компактный пенал для школьника.
  • Ручки и карандаши. Ручка должна быть удобной для держания в руке и тоненько писать. А карандаш лучше выберите мягкий – им удобнее писать. Ластик и точилка должны банально выполнять свои функции.
  • Прозрачные обложки на тетради и книги – это удобно как детям, так и учителю.
  • Черновик. Это может быть обычная тетрадка, альбом для рисования или блокнот, в котором можно сделать определенные записи, порисовать или поиграть с одноклассниками в крестики-нолики.
  • Бутылочка для воды не более 0,5 литра, чтобы ребенок всегда пополнял запасы воды.
  • Средства личной гигиены: носовой платок, салфетки, антисептик.
  • Необходимые вещи на урок рисования: альбом, цветная бумага/картон, краски, кисточки, цветные карандаши, фломастеры, пластилин, доска для пластилина.

Что надо купить ребенку из одежды

  • Пиджак или школьный костюм.
  • Белая рубашка или вышиванка.
  • Юбка или брюки.
  • Колготки (для девочек), носки.
  • Классическая обувь.
  • Спортивный костюм, кроссовки или кеды.

Список можно продолжить в соответствии с потребностями ребенка.

К слову, в МОН планируют начать новый учебный год в обычном режиме. Министр образования Сергей Шкарлет заверил, что позиция МОН такова – детские сады, специальные учреждения и ученики 1 – 4 классов обязательно должны обучаться очно.

По его словам, на дистанционное обучение пойдут не все, а по окраске территорий. Так, в красных зонах придется работать в рамках дистанционного образования.

Также предусматривают 4 каникулярных периода:

  • осенние каникулы – с 25 по 31 октября 2021 года;
  • зимние каникулы – с 25 декабря 2021 до 9 января 2022 года;
  • весенние каникулы – с 28 марта по 3 апреля 2022 года;
  • летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Но на продолжительность и даты каникул может повлиять эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса.