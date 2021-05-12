Директор департамента образования и науки ЛОГА Олег Паска рассказал, что в области вынуждены закрыть школы из-за оптимизации. Ведь учебные заведения, где есть меньше 25 учеников, государство не финансирует.

К теме В Черкассах школы продолжат обучение летом: когда дети уйдут на каникулы

По его словам, территориальные общины вынуждены закрывать те школы, где учатся от 5 до 25 учеников, то есть маленькие школы.

Дело в том, что такие школы не получают образовательной субвенции из госбюджета. Поэтому общины, которые не имеют средств и не могут сами удержать школы, вынуждены их закрывать или объединять,

– отметил Олег Паска.

Интересно, на начало прошлого учебного года во Львовской области было 1 193 школы. А сейчас их – 1 181.

Пока точно неизвестно, в каких именно общинах школы прекратят свое функционирование. Соответствующее решение принимают сессии местных советов.

В каких районах закроют школы? Решение о закрытии учебных заведений уже приняла Стрелковская территориальная община в нескольких школах и Добромильская территориальная община. А Яворовская и Сколевская сейчас также думают над оптимизацией.

Паска считает, что это прежде всего связано с демографической ситуацией, потому что уменьшается рождаемость и в школу некому идти.

Добавим, что в среднем на одного ученика государство в год выделяет 22 – 25 тысяч гривен, однако есть школы, где финансирование составляет 50 тысяч и больше.

К слову, в Черновцах летом на два месяца закроют детские сады из-за того, что в летний период значительно меньше детей их посещает. Детсады будут закрывать в два этапа – с 7 июня по 22 июля и с 5 июля по 18 августа.