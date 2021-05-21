Эвакуированный из Крыма университет не может объединиться с другим вузом из-за якобы долга

Таврический национальный университет имени В. Вернадского эвакуировали из Крыма на подконтрольную Украине территорию. Но вуз уже три года не может объединиться с Донецкой государственной музыкальной академией имени С. Прокофьева.

Завершить процедуру университету не удается из-за якобы долга перед налоговой во временно оккупированном Донецке.

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Член Общественного совета при МОН Александр Кульга заверил, что объединение вузов блокируют.

Так, в налоговой оккупированного Донецка говорят, что у музыкальной академии есть долг. Именно туда и предлагают обратиться вузу-переселенцу. То есть вуз должен уладить все вопросы с "ДНР".

Считаем целесообразным обратиться непосредственно в ГУ ГНС в Донецкой области (город Донецк, Ворошиловский район) для решения вопроса об уплате задолженности,

– говорится в письме.

В то же время Главное управление ГНС Донецкой области, которое находится на подконтрольной территории, указало, что никаких долгов за вузом-переселенцем нет.

К слову, министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что до начала вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях учились более 124 тысяч студентов. Однако им пришлось перевестись.

Из-за войны на Донбассе в Донецкой области повредили по меньшей мере 93 учреждения образования, в Луганской области – 26 учреждений.